Za Okuse ob meji 450.000 evrov

Med zadnjim zasedanjem goriškega občinskega odbora so soglasno odobrili finančni načrt letošnjih Okusov ob meji, ki bodo Gorico poživili med 21. in 24. septembrom.

V organizacijo prireditve bodo skupno vložili 450.000 evrov. Deželni turistični zavod Promoturismo bo zagotovil prispevek 90.000 evrov, Dežela FJK bo pristavila 25.000 evrov, medtem ko bo goriška občina primaknila 137.000 evrov svojih proračunskih sredstev. Razni pokrovitelji bodo skupno zagotovili dodatnih 18.000 evrov, medtem ko bodo iz deželnega sklada za varnost črpali še dodatnih 30.000 evrov. Svoje bodo prispevali tudi gostinci in upravitelji stojnic, po zaslugi katerih se bo skupno nabralo 150.000 evrov.

Med stroški najvišjo postavko predstavlja varnost (razni ukrepi za izvajanje varnostnega in zdravstvenega načrta), za kar bo skupno šlo 160.000 evrov. Logistika (stranišča in njihovo čiščenje, avtobusni prevoz, čiščenje parkirišč) bo stala 115.000 evrov. V nabavo opreme za Vas prijateljstva in informacijskih točk bodo vložili 60.000 evrov, v promocijo prireditve in delovanje tiskovnega urada pa 15.000 evrov. Dodatnih 15.000 evrov bo šlo za upravljanje informacijskih točk in za storitve na področju komunikacije, medtem ko bo čiščenje cest in pločnikov ob zaključku prireditve vredno 40.000 evrov. Za prisotnost lokalnih policistov iz drugih občin bodo odšteli osem tisoč evrov, za varnostno službo pa 32.000 evrov.