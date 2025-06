Za Super8 je občina končno našla najemnika

Na novogoriški mestni občini so vendarle dobili najemnika za gostinski del Super8, objekta v bližini Trga Evrope / Transalpina. Gre za podjetje Pigmalion s sedežem v Ljubljani, projekt pa bo v Novi Gorici vodil kuharski mojster Vanja Fon, domačin, ki sedaj sicer dela na Švedskem. Najem bo sklenjen za nedoločen čas, zato mora vse skupaj najprej potrditi novogoriški mestni svet. Točko s to vsebino bodo mestni svetniki obravnavali na seji, ki bo na sporedu v četrtek, 19. junija.

Ker po treh neuspelih razpisih in kljub znižanju najemnine s 4000 evrov na 2800 evrov mesečno ter omilitvi nekaterih pogojev niso dobili gostinca, ki bi bil pripravljen vzeti v najem gostinski del Super8, so se na novogoriški mestni občini odločili, da bodo najemnika iskali s posamičnimi pogajanji. To je očitno obrodilo sadove.

Edino prijavljeno

»Gostinca smo dobili, gre za podjetje Pigmalion s sedežem v Ljubljani, ki se je edino prijavilo na zadnji razpis,« pojasnjuje Aleš Markočič, direktor novogoriške občinske uprave. Najem zajema notranji gostinski prostor v skupni izmeri 85 kvadratnih metrov ter zunanjo kuhinjo s teraso in pergolo v skupni površini slabih 23 kvadratnih metrov.

Kot je znano, je objekt Super 8 od Slovenskih železnic odkupila novogoriška mestna občina in ga skupaj z evropskimi sredstvi iz naslova CTN tudi prenovila, obnova je veljala dober milijon evrov. Objekt, za katerega je bilo nedavno pridobljeno tudi uporabno dovoljenje, je v upravljanju Zavoda GO! 2025. V pritličju bo, kot omenjeno, gostinski lokal. V njem se bo odvijal program Urbana osmica, ki bo poleg gostinske ponudbe vključeval različne kulturne dogodke. Objekt ima še prvo nadstropje, kaj bo umeščeno tja, še ni znano, neuradno pa se omenja tudi umestitev katere od državnih institucij.

Če bo šlo vse po sreči, torej, če mestni svet prihodnji četrtek potrdi sklenitev najemne pogodbe z družbo Pigmalion, lahko ta z dejavnostjo začne že 1. julija. »Najemnik prejme Super8 opremljeno, prinesti mora, če tako lahko rečemo, samo par kozarcev in krožnikov,« dodaja Markočič.