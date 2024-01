Za trgovci zahtevno poslovno leto

»Bilo je eno najslabših, morda celo najslabše leto v naši zgodovini,« so nam včeraj zaupali upravitelji trgovine s torbicami in čevlji Tomani, ki že več desetletij obratuje na Verdijevem korzu v Gorici. Po mestnem središču smo ob začetku zimskih razprodaj oblačil in obutve poizvedovali, kako so trgovine poslovale v lanskem letu, iz besed različnih sogovornikov pa izhaja, da leto 2023 iz trgovskega vidika ni bilo najbolj posrečeno. »Točnih podatkov sicer še nimamo, lahko pa povem, da je bilo za trgovce težko leto,« je dejal goriški predsednik zveze Confcommercio Gianluca Madriz in izrazil upanje, da bodo popusti le privabili kupce v trgovine.

Bunde ostale v skladiščih

Razlogov za neuspeh je več: vojne, podražitev materialov in tudi energentov, vse to je negativno vplivalo na poslovanje tudi v Gorici, pravi Madriz. »Ob tem so dosedanje visoke temperature ohromile prodajo zimskih oblačil in trgovci so se znašli v res velikih težavah,« je še povedal predsednik zveze Confcommercio.

