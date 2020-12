Za tuje jezike in izobraževalne projekte 150.000 evrov

Fundacija Goriške hranilnice je projektom za vzgojo oz. izobrazbo otrok in mladih v letošnjem letu namenila 150.000 evrov. Sredstva bodo prejele šole in druge ustanove, ki ponujajo vzgojne in izobraževalne projekte; med temi je tudi nekaj šol s slovenskim učnim jezikom.

»Pandemija koronavirusa, zaradi katere so v preteklih mesecih morali prekiniti pouk v šolah, je še dodatno pokazala, kako pomembno vlogo imata šolski sistem in izobraževanje v živo v šolskih prostorih tudi za razvoj socialnih kompetenc mladih generacij,« pravi predsednica ustanove Roberta Demartin. »Fundacija verjame v pomen izobrazbe in kakovostne vzgoje za izboljšanje življenjskih razmer posameznikov in skupnosti. Prepričani smo, da je vzgojno področje privilegiran kraj za boj proti neenakostim,« trdi predsednica Demartin. V sklopu razpisov Spazio scuola in Lingue - Comunico con il mondo je fundacija namenila sredstva za približno 30 projektov, ki dopolnjujejo didaktično ponudbo, od katerih je polovica posvečena študiju tujih jezikov. Preko razpisa Costruiamo il mio futuro pa je fundacija podprla druge vzgojne dejavnosti in projekte; le-teh je skupno 15.

Med prejemniki prispevkov za učenje tujih jezikov je tudi turistična smer goriškega višješolskega zavoda Žige Zoisa, kjer bodo prejeli 4000 evrov za pouk ruščine v popoldanskih urah za prvi in drugi razred. Na Večstopenjski šoli Doberdob pa bodo nekaj sredstev prejeli za pouk angleščine in informatike. V sklopu projekta Comunico con il mondo so tudi na licejih Trubar in Gregorčič prejeli sredstva, ki jih namenjajo utrjevanju angleščine za dijake.

