Za upravljavce občinskih športnih objektov cenejše najemnine

Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel sklep, s katerim bodo zagotovili denarno pomoč krajevnim športnim društvom, ki so v zadnjih mesecih zaradi ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa utrpela hudo finančno škodo. S skoraj 50.000 evri bodo društvom, ki upravljajo občinske športne objekte, pomagali z znižanjem najemnine. Za uporabo telovadnice Palabrumatti na Rojcah bo v tem in prihodnjem letu najemnina polovico manj draga, za kar bodo namenili 30 tisoč evrov. Tudi uporaba nogometnih igrišč bo za tekočo in prihodnjo sezono cenejša, saj bodo športna društva zanje plačala 11.054 evrov manj. Upravitelji bazena na Rojcah bo za tekočo sezono plačali 4.011 evrov manj najemnine. Atletski štadion Fabretto bo v tej sezoni za 500 evrov cenejši, občinske telovadnice pa bodo cenejše za skupno 1.632 evrov.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.