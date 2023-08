Za železniški povezovalni lok čakajo zeleno luč okoljskega ministrstva

Gradnja železniškega povezovalnega loka v Gorici je trenutno ustavljena, saj družba Rete ferroviaria italiana (RFI) čaka na odgovor ministrstva za okolje. Tako pravi deželni svetnik Diego Bernardis (Lista Fedriga), ki je podatke iskal pri ministrstvu za infrastrukturo.

Z novim železniškim lokom bi poskrbeli za direktno železniško povezavo med Štandrežem in Vrtojbo, tako da vlaku ne bi bilo treba obračati na goriški železniški postaji. »RFI je ocenila, da naj bi bila ta dela vredna 15 milijonov evrov,« pojasnjuje svetnik. Čeprav so na potrebo po čim prejšnjem začetku del opozorili že 15. novembra lani in letošnjega 8. junija, so dela še vedno ustavljena, ker čakajo (kot že omenjeno) na zeleno luč okoljskega ministrstva. RFI se sicer že pripravlja na sestanek z vsemi soudeleženimi akterji za zgraditev železniškega povezovalnega loka, ki naj bi potekal septembra. Če bo do pozitivnega mnenja s strani ministrstva prišlo v doglednem času, bodo lahko novo infrastrukturo usposobili do leta 2026, kot je bilo napovedano že marca. Gradbena dela naj bi se sicer po prvotnem načrtu morala zaključiti že letos, a se v resnici niso še niti začela.

Na to se je odzvala tudi deželna svetnica Laura Fasiolo (Demokratska stranka), ki je spomnila, da je minister za infrastrukturo Matteo Salvini marca letos obljubil, da bodo pospešili postopke za goriški povezovalni lok, a se od takrtat ni še nič premaknilo. Skrbi jo, ker naj bi bil lok zgrajen do leta 2026, medtem ko bo Gorica Evropska prestolnica kulture leta 2025. Glede te gradnje je Fasiolo kot senatorka v Rimu opozarjala že leta 2018, zato bi si želela, da bi našli rešitev in železniški lok zaključili že leta 2025.