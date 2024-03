Začela se je nevtralizacija bomb

V Novi Gorici je sirena pravkar naznanila začetek onesposabljanja treh letalskih bomb, ki so jih v prejšnjih tednih odkrili pri novogoriški železniški postaji. Že od 7. ure je v Novi Gorici in Gorici potekala evakuacija prebivalcev, ki živijo v 400-metrskem oz. 600-metrskem pasu: do 9. ure je bila evakuacija v obeh mestih uspešno zaključena. V Novi Gorici so med 8. in 9. uro evakuirali okrog 2300 ljudi, v Gorici pa je od 7. ure začelo zapuščati svoje domove 1085 prebivalcev. Starejšim so pomagali prostovoljci Rdečega križa in Civilne zaščite.

Ob 7. uri zjutraj sta si prizorišče onesposobitve bomb na novogoriški železniški postaji skupaj s pirotehnikoma Darkom Zonjičem in Aljažem Lebanom ogledala župana obeh Goric Samo Turel župan Mestne občine Nova Gorica in Rodolfo Ziberna. Sledila je izjava za medije in umik z območja, da so pirotehniki lahko začeli z delom.

Pirotehniki se bodo najprej lotili najmanjše, 100-kilogramske bombe, ki jo bodo morali razstreliti na kraju, ostali dve pa bodo predvidoma onesposobili z odvijanjem vžigalnikov. Nevtralizacija bomb naj bi se zaključila okoli 14. ure, kar bo spet naznanila sirena.