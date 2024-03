Začela se je obnova športne palače

V prejšnjih dneh se je začela obnova goriške športne dvorane PalaBigot, za katero na goriški občini računajo, da bo eno izmed prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025. Gradbena dela bo izvedla naveza med podjetjema ED Impianti Costruzioni Tecnologiche iz Basaledele pri Campoformidu in Ici Coop iz Ronk, ki sta na javnem razpisu ponudila 13,65-odstotni popust na izklicni ceni, tako da je podpisana pogodba za izvedbo del vredna 2.860.661 evrov, ki jim je treba dodati še 94.914 in zaračunati desetodstotni davek na dodano vrednost. Naložba naposled znaša približno 3,3 milijona evrov. Ob zaključku prenove bo v dvorani PalaBigot na voljo 4.314 mest. Na občini napovedujejo, da bo obnovljeni objekt primeren tako za športne dogodke kot za kulturne prireditve in še zlasti za koncerte. ŽupanRodolfo Ziberna je že večkrat poudaril, da želijo športno dvorano vključiti v glasbene sezone v prizoriščih, ki lahko sprejmejo do pet tisoč obiskovalcev.