Začeli snemati novo Oleottovo komedijo

Danes (20. januarja) so začeli na Trbiškem snemati nov celovečerec goriškega režiserja Mattea Oleotta, ki je v krajevni in širši javnosti ostal v spominu zlasti z uspešnim filmom Zoran, il mio nipote scemo (Zoran, moj nečak idiot).

Glavno prizorišče dogajanja komedije z naslovom Ultimo schiaffo (Zadnja klofuta) bo naselje Rabelj, ki izstopa s svojim tipičnim vaškim središčem, rudnikom, cerkvijo, muzejem in rabeljskim jezerom, so sporočili z zavoda Film Commission FVG. Drugače bodo filmski prizori gledalke in gledalce popeljali še v dolino Zajzera, na smučišče na Nevejskem Sedlu in širšo okolico ter v Kranjsko Goro v Slovenijo. Trbiški zunanji kadri se bodo prepletali z dogajanjem v notranjih prostorih, ki jih bodo posneli v Gorici. Snemanje bo trajalo šest tednov, so napovedali.

V novem Oleottovem celovečercu med drugimi nastopa tudi igralec Giuseppe Battiston, ki je že imel glavno vlogo v filmu Zoran.