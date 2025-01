Oleotto 12 let po »Zoranu« pripravlja nov celovečerec

Dvanajst let po uspehu filma Zoran, il mio nipote scemo (Zoran, moj nečak idiot) se goriški režiser Matteo Oleotto loteva novega celovečerca. Njegov (vsaj začasen) naslov je L’ultimo schiaffo (Zadnja klofuta), semanje pa bo potekalo v različnih krajih Furlanije - Julijske krajine, tudi v režiserjevi rodni Gorici.

Da se bo snemanje začelo v ponedeljek, 20. januarja, nam je včeraj potrdil sam Oleotto, ki pa podrobnosti o filmu še ni mogel razkriti. Več informacij, je zagotovil, bodo javnosti posredovali v prihodnjih dneh. Sicer pa smo včeraj na spletni strani goriške občine zasledili odločbo, ki je povezana ravno s snemanjem novega Oleottovega celovečerca.

Z omenjenim dokumentom Občina Gorica od ponedeljka dovoljuje uporabo prostorov ločniškega doma upokojencev Angelo Culot za snemanje filma Ultimo schiaffo, ki bo, kot navaja dokument, namenjen kinodvoranam. Oleotto se torej po ducatu let spet loteva celovečerca; po Zoranu, ki si je leta 2013 prislužil nagrado občinstva na Tednu kritike v okviru beneške Mostre, je posnel več televizijskih filmov in nadaljevank, med katerimi so Volevo fare la rockstar, Se mi lasci ti sposo in Eppure cadiamo felici , ki jih je snemal tudi v Gorici in bližnjih občinah.

Kot je Oleotto priznal v več intervjujih v zadnjih letih, ga domači kraji navdihujejo in »iz njega izvlečejo najboljše posnetke«. Snemanje sicer ne bo potekalo samo v Gorici, temveč tudi na Trbiškem. Kot navaja odločba Občine Gorica, naj bi film pridobil tudi pokroviteljstvo Občine Trbiž in Občine Naborjet-Ovčja vas.

Film bo italijansko-slovenska koprodukcija. Prošnjo za snemanje v domu Culot je na goriško občino naslovila goriška produkcijska hiša Staragara I.T., ki pri projektu sodeluje s slovensko produkcijsko hišo Spok Films. Za distribucijo bo poskrbel Tucker films, celovečerec bo nastal s podporo deželnega zavoda Film Commission - PromoTurismo FJK.