Zahtevali zaprtje asfaltne baze

V Vrtojbi je danes potekala protestna manifestacija, s katero je približno dvesto petdeset udeležencev zahtevalo takojšnje zaprtje tamkajšnje asfaltne baze. Shod je organizirala Civilna iniciativa Vrtojba, ki si za zaprtje asfaltne baze prizadeva že štiri leta. Njena prizadevanja podpirata tudi goriški krožek Legambiente in skupina EkoŠtandrež, saj med proizvodnjo asfalta smrad sega do Štandreža. Zahteve Civilne iniciative podpira tudi Občina Šempeter-Vrtojba. To je na današnjem shodu še enkrat poudaril tudi župan Milan Turk.

"Celotna situacija je taka, da ta naprava obratuje brez potrebnih dovoljenj. Papirji oziroma stara zgodovinska dejstva, na katere se sklicujejo, niso ustrezni dokumenti. Prav gotovo pa naprava, ki je bila postavljena okoli leta 1975, tudi z vidika okoljskih predpisov danes ne more več obratovati," je poudaril Turk.

Asfaltna baza je postavljena na območju nekdanje gramoznice, kjer so že v 80. letih prejšnjega stoletja prenehali izkoriščati gramoz. Že nekdanja skupna občina Nova Gorica in nato Občina Šempeter-Vrtojba sta si po sanaciji območja tam zamislili športno-rekreativne površine in to tudi vnesli v občinske prostorske načrte, vendar se takratne zamisli še niso uresničile.

"Zadovoljen sem, da je prišlo toliko ljudi, pravzaprav je njihovo število kar visoko. Med njimi pa vidim tudi obraze, ljudi, ki jih res skrbi to naše okolje," je povedal Miloš Nemec iz Civilne iniciative Vrtojba.

Asfaltna baza Vrtojba po navedbah civilne iniciative ne deluje samo na neprimerni lokaciji sredi kraja, pač pa tudi brez vsake dokumentacije, tako gradbene kot okoljevarstvene. Svojo pravico bodo sedaj po Nemčevih besedah iskali po sodni poti.