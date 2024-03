Zahtevna deaktivacija bombe je bila za pirotehnike šolski primer

Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) so danes znova dokazali, kako se svojega odgovornega dela lotevajo strokovno in ničesar ne prepuščajo naključju. Po intenzivnih pripravah na današnjo nevtralizacijo treh letalskih bomb iz časa druge svetovne vojne na območju novogoriške železniške postaje so danes okoli 12.55 uspešno zaključili z delom.

Poveljnik enote Darko Zonjič je zadovoljno povedal, da je deaktivacija 100 kilogramske bombe, ki je bila najbolj zahtevna, potekala kot šolski primer. Zakopano v zemljo in zaščiteno z ustreznim materialom so jo nadzorovano razstrelili nekaj sekund pred 12.15. Tudi preostali dve bombi so uspešno onesposobili in ju shranili na varno. Tam bosta počakali do tedaj, ko ju bodo odpeljali na poligon 208 v Neverke pri Pivki in uničili. Novogoriški župan Samo Turel se je zahvalil prebivalcem, ki so dosledno upoštevali navodila, skupaj z goriškim županom Rodolfom Ziberno in goriškim prefektom Raffaelejem Ricciardijem pa izpostavil, da je tudi čezmejno sodelovanje pri tem dogodku potekalo uspešno in usklajeno.

Ob 12.55, ko se je v Novi Gorici oglasila sirena za preklic nevarnosti, so številni zaploskali pirotehnikom, ki so strokovno in varno opravili svoje delo. Članov vseh enot, ki so sodelovale pri današnji evakuaciji in onesposobitvi bomb (pirotehniki, pripadniki CZ, policisti, gasilci, reševalci, člani društev ...) je bilo preko 120. Zahvalila sta se jim poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in župan Samo Turel.

Z evakuacijo ni bilo težav. Pred onesposobitvijo tretje bombe so v zračnem prostoru zaznali letalo, ki se je po posredovanju pristojnih umaknilo, tako da so lahko takoj nadaljevali z delom. V prostorih novogoriške občinske palače so člani Rdečega križa Nova Gorica sprejeli 20 prebivalcev, ki so se odločili, da bodo čas med evakuacijo preživeli na ta način. Zanje je bilo dobro poskrbljeno, spremljali so lahko tudi TV program.

V medijskem središču v novogoriškem gasilskem domu so se zbrali številni slovenski in italijanski novinarji, ki so od jutra spremljali in poročali o evakuaciji in onesposobitvi letalskih bomb. Današnje dogajanje je ponovno pokazalo, da na Goriškem skoraj ni dogodka, ki ne bi imel čezmejnega značaja, saj Nova Gorica in Gorica tvorita somestje, katerega življenje in dnevni utrip pa sta testno prepletena. Glede na to, da so bile bombe najdene praktično ob državni meji, je bila potrebna tudi čezmejna evakuacija.

Vodja Državne enote za varstvo pred NUS Darkom Zonjič se je zahvalil občanom obeh Goric, ker so upoštevali navodila. »Nekaj po 10. uri smo začeli z našo dejavnostjo, potekala je tako, kot smo si želeli. Potresnice so bile minimalne. Svoji ekipi se moram zahvaliti, saj so delali odlično od začetka do konca. Bilo je napeto in v dobrih treh urah nam je uspelo neeksplodirane letalske bombe onesposobiti. Zahvaliti se moram tudi gasilcem, županoma, prefektu in vsem ostalim pristojnim službam, ki nam pomagajo, da lahko dobro opravljamo svoje delo.«

Aljaž Leban, vodja severnoprimorske enote za varstvo pred NUS, je po onesposobitvi bomb poudaril, da je vse potekalo po načrtih. »Prvo bombo smo zakopali na predvideni globini, kar se je na koncu izkazalo za zelo dobro izračunano globino, saj smo po eksploziji dobili dele bombe na površini. Bomba je premagala več kot 5 metrov višine oz. 80 kubičnih metrov materiala. Izmeta ni bilo, če bi izkopali globljo luknjo, potem bi najverjetneje kamenje letelo po zraku. Potresnic prav tako nismo ustvarili, tako da škode ni bilo. Pri drugih dveh bombah smo klasično odvili vžigalnika. Če gre, potem to gre hitro. Če pa ne bi šlo, bi tudi pri drugih dveh bombah uporabili isti postopek kot pri prvi bombi. Vsi smo naredili fenomenalno delo, pohvale gredo vsem.«

Novogoriški župan Samo Turel se je zahvalil vsem sodelujočim. »Dokazali smo, kako se dobro načrtovana, skrbno vodena operacija z velikim številom potencialno ogroženih ljudi spravi pod streho. Pirotehnikom pa kot vedno kapo dol. Danes so ponovno dokazali, iz kakšnega testa so. Ponovno so se izkazali s svojo strokovnostjo, predvsem pa z znanjem in s pogumom. Iskrena hvala za to, kar počnejo, saj smo potem vsi mi bolj varni. Hvala tudi kolegom z italijanske strani, ki so poskrbeli, da je vse potekalo gladko, da so vsi ljudje bili na varnem, da so bile ulice izpraznjene. Zahvala tudi občankam in občanom, ki so spoštovali in upoštevali vsa navodila in vse odredbe, da smo mi, predvsem pa pirotehniki, opravili svoje delo. Nadejam se, da takšnih akcij ne bi bilo več. Danes pa smo ponovno dokazali, da tudi ko pride do takšnih potreb, znamo ukrepati.«

Goriški prefekt Raffele Ricciardi je povedal: »Kot predstavnik italijanskih oblasti na tem območju moram poudariti učinkovito sodelovanje slovenskih in italijanskih organov. Vsi skupaj so opravili odlično delo, tako gasilci, pirotehniki, občini in prebivalci. Čezmejno sodelovanje dobro deluje, kar nakazuje, da bo dobro delovalo tudi leta 2025, ko se bo začel skupni projekt EPK 2025.«

Goriški župan Rodolfo Ziberna pa je dodal: »Vedeli smo, da se bo vse dobro končalo, kljub temu pa je vedno prisotno tveganje. Gre za veličasten prikaz sposobnosti slovenskih pirotehnikov, ki so dokazali, da obvladajo zadevo, čeprav je vedno prisotno tveganje. Ni šlo za to, da bi bilo sodelovanje, ki so ga izkazali ljudje na obeh straneh meje, vezano samo na elektronsko pošto, ampak je šlo za to, da so vsi z veseljem sodelovali pri tem konkretnem projektu. Tudi na italijanski strani je vse potekalo brez kakršnih koli težav.«