Zaigrali, zapeli in zaplesali z Zlatorogom in vilami

V Kulturnem domu v Gorici je včeraj zaživela glasbeno-gledališka predstava Vile in Zlatorog, ki jo je pripravila prvostopenjska srednja šola Ivana Trinka iz Gorice. Učenci so se prvič predstavili domači publiki s priredbo dveh opernih zgodb, ki črpata iz evropske mitologije in zgodovinske dediščine. Dopoldanski nastop je bil namenjen šolam, večerna uprizoritev pa staršem, sorodnikom in širši javnosti, ki jih je nagovoril tudi ravnatelj Večstopenjske šole Gorica David Clodig.

Dogodek je bil posvečen 9. maju – dnevu Evrope, ki nas spominja na Schumanovo deklaracijo iz leta 1950, s katero se je začel proces evropskega povezovanja. Gre za praznik miru in enotnosti med evropskimi narodi, ki letos dobiva še posebej globok pomen, saj Nova Gorica in Gorica skupaj nosita naziv evropske prestolnice kulture. V tem duhu so učenci in profesorji šole Trinko zasnovali projekt, ki združuje umetnost, večjezičnost, mitologijo in zgodovino ter hkrati obeležuje tudi stoletnico smrti dveh velikih evropskih skladateljev: Viktorja Parme in Giacoma Puccinija.

Oba skladatelja sta se rodila leta 1858 in umrla leta 1924, kar ju simbolno povezuje. Še pomembneje pa je, da sta vsak na svoj način črpala navdih iz slovanske oziroma evropske mitologije. Viktor Parma, oče slovenske opere, je v svojem najpomembnejšem delu Zlatorog upodobil slovensko ljudsko legendo o mitičnem gorskem kozlu, ki varuje zaklad v Triglavskem pogorju. Giacomo Puccini, začetnik italijanskega verizma, pa je svojo prvo opero Le Villi utemeljil na legendi o vilah – duhovih prevaranih nevest, ki se po smrti maščujejo nezvestim ljubimcem.