»Zakaj je italijanščina pred slovenščino?«

Območje ob Kajak centru v Solkanu je od nedavnega bogatejše za nekaj novih označevalnih tabel. A na veliko zgroženost domačinov z napisi, ki so na prvo mesto postavili italijanski jezik in ne slovenskega. »EU projekti gor ali dol, toda v Solkanu ob novi brvi se ne morem strinjati z napisom, kjer stoji kot prvi jezik italijanščina,« je na družbenih omrežjih svoje nezadovoljstvo izrazila domačinka Darinka Kozinc. Njena objava je sprožila številne burne reakcije, češ da gre nedopustno dejanje in pravo sramoto za Primorce ter da bi morali table čim prej zamenjati. EZTS GO, ki je oznake postavljalo v okviru projekta Isonzo-Soča, se je za neljubo napako včeraj opravičilo.

»Nedopustno! Ne najdem pravih besed za bes, ki ga ob takih dejanjih občutim. Naši zavedni primorski predniki se obračajo v grobu«, se je na družbenih omrežjih glasil eden od komentarjev, ki so spremljali očitno ogorčenje domačinov ob objavi, da se je na označevalni tabli, ki stoji v Sloveniji, na prvem mestu znašel italijanski jezik. To pa nikakor ni bil edini izraz nezadovoljstva. »Razumel bi, če bi te oznake stale na ozemlju Italije. Tako pa je to sramota, za katero bi bilo treba poiskati odgovornega,« je zapisal drugi komentator. »Če ne razumemo, da je treba svoj jezik, kulturo in suverenost varovati z vso skrbnostjo, potem nas nobena, še tako velika investicija, ne reši pred pogubo. Zame je to nesprejemljivo!« se je glasil tretji. Sporočilo prizadetih domačinov je bilo nesporno: kjerkoli je projekt financiran iz sredstev EU, mora biti predstavitev projekta vedno na prvem mestu zapisana v domači besedi.