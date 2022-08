Zaključili dela na goriškem gradu

Vzdrževalna dela na goriškem gradu, zaradi katerih je že dalj časa zaprt za obiskovalce, so končno zaključena. Do dokončnega odprtja poslopja morajo še urediti varnostni in protipožarni načrt, za katera so tehniki že na delu. Po vsej verjetnosti bo spet odprt za javnost konec oktobra, saj morajo v njegovi notranjosti urediti tudi multimedijske vsebine.

»Grad bo eno izmed središč kulturnega dogajanja Evropske prestolnice kulture, zato ga je treba ovrednotiti na čim boljši način,« pravi goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki z odbornico za infrastrukturna dela Sarah Filisetti in odbornikom za turistično promocijo Luco Cagliarijem pozorno spremlja potek del na goriškem gradu. Vzdrževalna dela, ki so se začela maja 2021, so bila posvečena obnovi oz. varovanju večjega dela grajske strukture. Predvidena je bila namreč obnova tistih delov objekta, ki so bili najbolj dotrajani. Osrednji poseg je bilo popravilo strehe od grofove dvorane in stopnic do strehe nad ložo, po kateri je pronicala voda in poškodovala tudi omet. Poleg tega so obnovili klančine in stranišča ter prilagodili stopniščne ročaje. Poleg del na samem gradu pa je obnova zadevala tudi urin stolp, kjer bo po novem blagajna. S pomočjo razpisa za ovrednotenje mestnih četrti bodo prekvalificirali celotno grajsko naselje z Raštelom vred. »Grad je neoporečni simbol mesta Gorice in delamo za to, da bi ga ovrednotili v enem samem posegu, ki bi omogočil nemoteno delovanje objekta v bodočnosti,« opozarja Oreti.V kratkem se bodo začela tudi dela za postavitev multimedijske razstave in vsebin, ki jih bodo uredili v notranjih prostorih gradu. Za multimedijske vsebine bosta poskrbeli podjetji Studio azzurro in HGV Italia, ki sta med drugim opremili muzej o Federicu Felliniju v Riminiju in filmski muzej v Bariju. »Hologrami bodo pripovedovali zgodbo gradu in ozemlja na inovativen, tehnološki in zanimiv način,« še zaključuje Oreti.