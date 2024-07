Smetarina bo dražja, EZTS GO ima nove člane

V goriški občini bo pristojbina za ravnanje z odpadki TARI za leto 2024 za približno 12 odstotkov višja od lanske. Podražitev je potrdil goriški občinski svet, ki je na ponedeljkovi seji obravnaval ekonomski in finančni načrt (PEF) za leto 2024 deželne uprave za vodo in odpadke AUSIR ter tarife in pravilnik pristojbine TARI.

Zmanjkalo je 700.000 evrov

AUSIR je sicer za letošnje leto predvideval »le« 2,6-odstotno podražitev smetarine, do skoraj 12 odstotkov poskoka pa je prišlo zato, ker pred dvema letoma goriška občina ni posredovala ministrstvu za ekonomijo dokumentacije o povišanju pristojbine TARI za leto 2022. To se je zgodilo ravno v času, ko je bila občina žrtev kibernetskega napada. Ker dokumentacija ni bila objavljena, stroški za odvoz in upravljanje z odpadki v Občini Gorica niso bili v celoti kriti, saj so obveljale tarife iz leta 2021. Zmanjkalo je dobrih 700.000 evrov. »Zaradi ohranjanja proračunskega ravnovesja občina ne more kriti tega primanjkljaja. Stroške iz leta 2022 bo zato treba poravnati letos,« je pojasnil občinski odbornik Paolo Lazzeri. Podražitev bodo občutila tako gospodinjstva kot podjetja, za nekatere kategorije so sicer predvideni popusti.

Pred glasovanjem se je vnela živahna razprava. Kritični so bili zlasti svetniki opozicije, med njimi Marco Rossi (DS) in Giulia Roldo (Martina sindaco), ki je lani prva opozorila na spodrsljaj oz. dejstvo, da Občina Gorica ni posredovala novih tarif ministrstvu. Spremembo pravilnika je občinski svet odobril s 24 glasovi za in 12 proti, načrt PEF pa s 23 za, 4 proti in 10 vzdržanimi.

Na dnevnem redu ponedeljkove seje je bila tudi potrditev imen sedmih goriških članov Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), ki bodo to funkcijo opravljali v prihodnjih štirih letih. Večina je predlagala zdravnico Roberto Chersevani, tajnika Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško Pierluigija Medeota, Paola Petiziola, ki je med drugim sedanji predsednik EZTS GO, in Alessandra Puhalija, odličnega poznavalca zgodovine železnic. Vsi so bili člani skupščine tudi v minulem mandatu. Opozicija pa je ob Liviu Semoliču, deželnem tajniku SKGZ in članu skupščine od samega nastanka EZTS GO, predlagala dve novi imeni - Chiaro Ascari, ki je študirala na univerzitetni smeri za mednarodne in diplomatke vede v Gorici in je več let delala tudi v evropskem parlamentu, ter Nevia Costanza, nekdanjega deželnega višjega uradnika in strastnega kolesarja, med drugim nekdanjega koordinatorja goriške sekcije zveze FIAB. Člani skupščine so bili potrjeni s 36 glasovi, Franco Zotti se je vzdr žal. Skupščina EZTS GO, je spom nil župan Rodolfo Ziberna, ima sicer štirinajst članov. Se dem jih zastopa Občino Gorica, pet novogoriško občino, dva pa imenuje Občina Šempeter-Vrtojba. »Sosednji občini bosta sicer svoje nove člane skupščine imenovali šele prihodnje leto,« je opozoril župan Ziberna in spomnil na dosežke EZTS GO v zadnjih letih ter vlogo, ki jo odigrava pri vodenju projektov za EPK 2025.