Predstavniki zveze sindikatov pravosodnih policistov USSP, ki so včeraj obiskali goriški zapor, se sprašujejo, ali je smiselno ohraniti tako ustanovo, kjer so postali pogoji z več vidikov neznosni. »V primerjavi z letom 2022 se je situacija znatno poslabšala,« je dejal Leonardo Angiulli, sekretar zveze USPP za Triveneto, ki se bo ponovno odpravil do prefekta. Sindikati, ki so obiskali tudi prizorišče nasilnega napada, ki se je pripetil prejšnji teden, so izpostavili, da je najbolj pereč problem pomanjkanje osebja. »Potrebovali bi še vsaj 15 zaposlenih,« je povedal Angiulli. Najvišje tveganje je ponoči. Četudi bi poslali pomoč, za nove delavce ne bi bilo primernih prostorov. Trenutno so v teku tudi nekatera gradbena dela, za katera plačuje samo osebje. »Tu sploh ni prostora za nobeno dobro počutje,« je dejal sekretar. Če je na eni strani veliko pomanjkanje usposobljenih ljudi, beležijo na drugi strani neustavljiv porast števila zapornikov. Stavba naj bi po predpisih lahko gostila 51 zapornikov, trenutno pa jih je v Gorici 83, deset več kot prejšnji teden. »To je cena, ki jo mora plačati pravosodna policija, do katere je država popolnoma brezbrižna,« je še zaključil Angiulli.