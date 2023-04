Zaradi neustreznega prevoza 34 pasjih mladičev bosta plačala 5332 evrov kazni

Policisti so v soboto, 1. aprila, okrog 5.30 zjutraj pri cestninski postaji Vileš ustavili tovornjak madžarskih registrskih tablic, v katerem so odkrili 34 pasjih mladičev. Prevažala sta jih madžarski in italijanski državljan, ki sta v preteklosti že bila obsojena zaradi nezakonitega uvoza psičkov in trpinčenja živali. Kužke sta tokrat prevažala v manjših boksih. Pregledal jih je veterinar zdravstvenega podjetja, ki je ugotovil, da imajo vse potrebne dokumente in da je njihova prijavljena starost pravilna, poleg tega policija tudi na srečo ne poroča o morebitnem njihovem slabem zdravstvenem stanju, kot se žal pogosto dogaja v tovrstnih primerih. Moška pa sta jih prevažala v neustreznih pogojih in z neustreznim prevoznim sredstvom, so ugotovili policisti. Naložili so jima zato globo za skupnih 5332 evrov, za tovornjak pa so odredili prepoved vožnje.