Zaradi porasta pretovora na obzorju nove zaposlitve

Tržiško pristanišče Portorosega je med iztekajočim se letom poslovalo zelo uspešno in tudi izgledi za prihodnje leto so dobri. Letos so presegli tri milijone ton pretovorjenega blaga, porast glede na prejšnja leta je bil približno deset odstoten. V Tržič plujejo vse večje ladje, na katerih so tudi vrste blaga, s katerimi doslej niso poslovali, kar postavlja številne nove izzive.

»V tržiškem pristanišču je trenutno tristo zaposlenih, glede na nove razmere bi jih potrebovali še vsaj sto več,« pojasnjuje pokrajinski sekretar sindikata Filt Cgil Saša Čulev, po katerem so se pristaniški operaterji že zavzeli za zaposlitev novih delavcev. »Potrebujemo razne profile specializiranih delavcev, žerjaviste, viličariste in druge. V zadnjih letih je na Tržiškem zaprlo nekaj večjih industrijskih obratov, tako da so številni izmed odpuščenih delavcev poiskali novo zaposlitev v pristanišču. Seveda traja usposabljanje pristaniškega delavca, kar nekaj časa; da se dobro naučiš vsega, potrebuješ od šest do dvanajst mesecev,« poudarja Čulev.

Vojna v Ukrajini je popolnoma spremenila trgovske in gospodarske tokove.

»Velike družbe iščejo nova pristanišča. Ravno pred kratkim je v Tržič priplula največja tovorna ladja doslej. V pristanišču Portorosega še nismo raztovarjali 90.000 ton težke ladje! Priplula je iz Južne Afrike, natovorjena je bila z aluminijastimi palicami,« razlaga Čulev in opozarja, da so pred nekaj meseci raztovorili ladjo, polno marmorja, ki je predstavljal novost za tržiško pristanišče.