Zaradi pozebe največ škode ob vznožju Brd

»Pozeba nam je pobrala skoraj vse, kar je že cvetelo. Marelice, breskve, slive ... Upamo, da se reši vsaj nekaj hrušk, jablan in češenj.« Tako pravi Tamara Mizerit, ki stanuje v števerjanskem zaselku Klanec. Pozeba iz prejšnjih dni je precejšnjo škodo na sadnem drevju povzročila v raznih nižje ležečih predelih Števerjana in ob vznožju Brd na Jazbinah, v Mošu, Koprivnem, tudi v Pevmi in na Oslavju. »Tri ali štiri jutra je slana na Prevali vztrajala vse do 9. oz. 10. ure,« pravi naša števerjanska sogovornica in pojasnjuje, da je ponekod na Jazbinah in še v nekaterih zatišnih legah pozeba povzročila škodo tudi na vinogradih.