Zaradi Trumpovih groženj trepetajo tudi goriška podjetja

Zaradi trgovinske vojne, ki jo na področju carin bije predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, trepetajo tudi številna podjetja iz nekdanje goriške pokrajine, od koder gre čez lužo 46,3 odstotka izvoženega blaga v skupni vrednosti, ki presega milijardo evrov.

Gospodarski dnevnik Il Sole 24 Ore je izračunal, katere italijanske pokrajine bodo najbolj oškodovane zaradi severnoameriških carin. Največjo škodo bodo utrpele tiste, ki so izvozno naravnane. Med njimi je tudi goriška pokrajina, kjer izvoz predstavlja 49,9 odstotkov bruto domačega proizvoda. Ravno tako izvozno naravnana je tudi tržaška pokrajina, kjer je izvoz odgovoren za 50,4 bruto domačega proizvoda. Izvoz sicer predstavlja več kot polovico bruto domačega proizvoda v 22 italijanskih pokrajinah; na vrhu lestvice je Arezzo, sledijo mu Lodi, Sirakuze, Belluno, Latina, Vicenza, Vercelli, Piacenza in Reggio Emilia.

V nekdanji goriški pokrajini je izrazito izvozno naravnan ladjedelniški sektor, goriška podjetja v tujino izvažajo tudi razne stroje, izvozu je namenjena tudi velika količina žlahtne kapljice, ki jo pridelajo zlasti v Brdih.

Nidec, Ilcam, Beneteau

»V nekdanji goriški pokrajini med drugimi imamo tovarno Nidec Industrial Solution v Tržiču, ki je v lasti japonske multinacionalke, družbo Ilcam v Krminu, ki je aktivna v pohištvenem sektorju, in navtično podjetje Beneteau v Tržiču, ki je v svetovnem vrhu, kar se tiče proizvodnje plovil. Seveda ne moremo mimo Fincantierija:ko odda eno izmed svojih ladij naročnikom, se vrednost izvoza v nekdanji goriški pokrajini dvigne v nebo,« je za dnevnik Il Sole 24 Ore pojasnil Massimiliano Ciarrocchi, direktor Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško, ki opozarja, da je v nekdanji goriški pokrajini pomemben izvoznik tudi kmetijski sektor. »Briška vina kot taka nimajo velike teže, če se osredotočimo zgolj na vrednost njihovega izvoza, sicer so po drugi strani zaradi svoje kakovosti simbol vsega tega, kar nosi oznako Made in Italy. In ravno briška vina so zelo cenjena tudi na severnoameriškem trgu,« je še poudaril Ciarrocchi, ki je tudi sam zaskrbljen zaradi carin, s katerimi Trump grozi Evropi.

Nemčija pomemben partner

»Pomisliti moramo tudi, da je med glavnima uvoznikoma proizvodov iz goriške pokrajine Nemčija, ki se ravnokar sooča s posebno negativnimi gospodarskimi razmerami, zaradi česar smo še toliko bolj zaskrbljeni,« je opozoril direktor Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško. Po njegovih besedah je bila v zadnjih mesecih med glavnimi tarčami severnoameriških groženj ravno Nemčija, od koder po Trumpovem mnenju izvozijo v ZDA preveč blaga, zlasti avtomobilov.

Izvoz iz nekdanje goriške pokrajine je bil med lanskim letom vreden 2,176 milijarde evrov. Goriška podjetja so skupno izvozila za 824,6 milijonov evrov blaga v države Evropske unije, medtem ko je v svet šlo za 1,356 milijarde evrov blaga, kar predstavlja 62,1 odstotka celotnega izvoza. Izvoz iz nekdanje goriške pokrajine v Združene države Amerike je bil vreden 1,0006 milijarde evrov.

Dežela Furlanija - Julijska krajina in stanovske organizacije si v zadnjih časih prizadevajo navezati poslovne stike z novimi tržišči za mala in velika podjetja. Po besedah Massimiliana Ciarrocchija ravnokar snujejo načrt, ki sega že v leto 2030 in temelji na digitalizaciji in spodbujanju inovacij.