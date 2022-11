Goriški finančni policisti in tržiški lokalni policisti so v skupni akciji na območju tržiške občine zasegli več kot 1800 kosov bižuterije, električno opremo in ovitke za mobilnike v skupni vrednosti okrog 22.000 evrov. Ugotovili so, da niso skladni z zakonodajo zaradi pomanjkljivih ali manjkajočih označb. Naprodaj so bili brez obveznih etiket z informacijami o proizvajalcu in uvozniku oz. brez navodil o uporabi. Različnim prodajalcem so tudi naložili skupnih 6000 evrov globe.