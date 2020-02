Zaskrbljeni zdravniki pri ministru Zajcu

Predstavniki zdravniške stroke so danes slovenskemu ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu predali 593 podpisov zdravnikov in zobozdravnikov iz vse države, ki pozivajo k zavarovanju okolja v občini Kanal ob Soči pred dodatnim onesnaženjem. Izpostavili so nevarnost, ki jo predstavlja kombinacija pretekle in sedanje onesnaženosti zaradi Salonita Anhovo. Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše goriške regije, ki ga je podprla tudi skupščina Zdravniške zbornice Slovenije, izraža zaskrbljenost zaradi morebitnega obsega sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo. »Minister si je vzel dovolj časa, da smo lahko pojasnili svoje vidike tako s stani družinskega oz. splošnega zdravnika iz ambulante v Desklah kot tudi priznanih toksikologov, okoljskih epidemiologov in pediatrinje. Mislim, da je dobil dovolj celostno informacijo, da bo z njo lahko deloval v prihodnje,« je za STA povzela predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek Travnik. Normativi, ki sicer veljajo za zdrava okolja, za v preteklosti že onesnaženo okolje po mnenju zdravniške stroke niso sprejemljivi. Čebašek Travnikova je podčrtala tudi velik odziv zdravnikov na poziv, ki po njenih besedah kaže, da se zavedajo okoljske problematike ter so pripravljeni prisluhniti svojim pacientom. »Zdravniki moramo delovati ne le zakonito, ampak tudi etično,« je poudarila splošna zdravnica v Desklah in prvopodpisana pod pozivom Nevenka Mlinar. »Zdravniki po vsej Sloveniji se zavedamo potencialnih nevarnosti, ki jim bodo izpostavljeni naši bolniki v primeru visokih vrednosti onesnaževal iz sosežigalnic,« je dodala.