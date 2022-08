Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica bo v četrtek, 1. septembra, med 11. in 21. uro v centru Nove Gorice organizirala že šesti Festival obrti in podjetništva, ki bo tokrat potekal pod geslom Zaupajmo lokalno. Na festivalu se bo predstavilo več kot 80 sodelujočih, pričakujejo pa nekaj tisoč ljudi. Na ta dan bodo za promet zaprta Kidričeva cesta, del Bevkovega trga in območje pred novogoriško občino.

Kot pravi Roberta Fortuna, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, v katero je vključenih preko 600 obrtnikov in podjetnikov, je glavni cilj festivala promocija lokalnega gospodarstva širši javnosti, predstavitev različnih obrtniških in podjetniških dejavnosti v lokalnem okolju ter ozaveščanje potrošnikov o pomenu drobnega gospodarstva za širši razvoj regije. Prav tako želijo s festivalom promovirati poklice, za katere primanjkuje kadra in so praktično na robu izumrtja. »Seveda pa bomo poskrbeli tudi za bogato spremljevalno dogajanje, saj želimo na dogodek privabiti čim več obiskovalcev,« priznava Roberta Fortuna. Na festival je v tem trenutku prijavljenih že več kot 80 sodelujočih, vključno z obrtniki, podjetniki, ponudniki hrane in pijače, podpornih institucij in turistično informacijskimi centri, člani sekcij pa bodo na zanimiv način ves dan predstavljali različne poklice: gradbince, kamnoseke, frizerje, kozmetike, grafičarje, elektro sekcijo in energetike, trgovce in prevoznike. Člani sekcije gostincev, živilcev in turizma pri Območni obrtno podjetniški zbornici Nova Gorica bodo poskrbeli za pestro kulinarično ponudbo. Kot je v imenu te sekcije povedal Aleksander Mladovan, letos znotraj festivala prvič prirejajo povsem nov festival z naslovom Okusi brez meja, na katerem se bodo poleg gostincev predstavili še lokalni vinarji, pivovarji in slaščičarji.

»Novogoriška občina si že dlje časa prizadeva, da bi presegli fizično mejo in mentaliteto v naših glavah. Mi bi radi dokazali, da mej v glavah in okusih ni. Kot center regionalne turistične destinacije si želimo na noge postaviti festival, kjer bo vsak gost našel nekaj, kar mu bo pri srcu. Govorimo o jedeh z žara, pa tudi o vrhunski kulinarični ponudbi in sladicah. Želimo si, da bi se na festivalu predstavljali ponudniki tudi iz zamejstva in različnih regij Slovenije. Zanimanje med njimi za nastop na festivalu zagotovo obstaja, a ker ima veliko ponudnikov težave z zagotavljanjem kadrov, se za predstavitev na tokratnem festivalu Okusi brez meja ni odločilo. V tem primeru bi morali namreč zapreti svoje obrate, kar pa je v času, ko se napovedujejo težke razmere jeseni in pozimi, praktično nemogoče«.