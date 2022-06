Zavezništev ne bodo sklepali

V vidiku drugega kroga upravnih volitev Laura Fasiolo ne bo spletala zavezništev z drugimi kandidati in njihovimi koalicijami. Tako je včeraj sporočila nekdanja senatorka, ki je poudarila, da želi biti »županja vseh občanov« in si zato želi »dialoga z vsemi«. »Sprejeti želim vse pozitivne predloge, ne glede na to, od kod prihajajo. Formalnih zavezništev z drugimi koalicijami ne bo, vendar smo na razpolago za dialog o razvoju mesta na programskih vsebinah,« je poudarila. Po vsej verjetnosti naj bi se ta dialog dotaknil vsaj dveh drugih županskih kandidatov: Franco Zotti in Antonio Devetag, ki sta prejela podporo 867 (5,83 odstotkov) oz. 720 (4,84 odstotkov) volivcev, sta v prejšnjih dneh namreč jasno povedala, da bi bila pripravljena vzpostaviti sodelovanje s Fasiolo s skupnim ciljem zmage nad Ziberno.

Fasiolo pa pojasnjuje, da ne bo sprejela, da bi ji kdo »narekoval program in prioritete«. »Prav je, da vsak izrazi svoje prioritete, vendar bomo skupaj definirali morebitne točke, o katerih se strinjamo. Vsebin ne bomo sprejemali apriorno,« pravi Fasiolo. Skupna stališča bodo namreč poiskali »na programskih vsebinah v spoštovanju volivcev: kar 59 odstotkov le-teh je izrazilo željo po spremembi,« poudarja Laura Fasiolo.

Županski kandidat Pierpaolo Martina, ki je na volitvah 12. junija zbral 10,42 odstotka glasov, se ne bo povezal z nobenim od dveh kandidatov, ki se bosta pomerila v drugem krogu; kot je že večkrat povedal, ne namerava podpreti ne Rodolfa Ziberne ne Laure Fasiolo. Po besedah Martine svojim volivcem tudi ne bo dal nobenega »nasveta« oz. jih ne bo pozval, naj glasujejo za enega ali drugega kandidata. V opoziciji, je povedal, bodo pragmatično podpirali oz. nasprotovali posameznim predlogom s strani zmagovite koalicije.

»Da se izognemo kakršnemukoli nesporazumu, in potem, ko smo s člani liste predebatirali in prišli do stališča, ki ga vsi podpiramo, želimo dokončno razjasniti našo odločitev. Ne bomo podprli nobenega izmed dveh županskih kandidatov, ki se bosta borila v drugem krogu. Želimo biti to, kar smo bili do zdaj,« je povedal Pierpaolo Martina na srečanju v svojem volilnem štabu v Raštelu.