Zavohal pomlad in končal pod avtom

Državna cesta med Gorico in Trstom je na nekaterih odsekih zelo nevarna tudi zaradi naletov divjih živali. Najpogostejši so naleti srn in divjih prašičev, nekaj avtomobilistov pa se je v zadnjih letih že soočilo tudi z jeleni. Med žrtvami prometa so pogosto tudi manjše živali: kune, lisice, šakali in jazbeci. Slednji so se v zadnjih nekaj letih kar precej namnožili in veliko jih konča pod avtomobilskimi kolesi. V bližini nekdanjega mejnega prehoda v Mirnu so avtomobilisti v četrtek zjutraj na robu ceste lahko opazili povoženo žival. Kaj je kosmatinčka jazbeca, ki ga strokovnjaki prištevajo med manjše zveri, premotilo, da se je iz varne jazbine napotil na nočni pohod in iskanje hrane, lahko samo ugibamo. Menda je že zavohal bližajočo se pomlad in vse to, kar prinaša s sabo.