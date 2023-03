Zaživele so obleke in spomini

Ko obleka spet zaživi je bil naslov nadvse uspelega defileja poročnih oblek skozi čas, ki ga je v nedeljo (včeraj) pripravilo Kulturno društvo Sovodnje. Šlo je za izvirno in neobičajno prireditev ob mednarodnem dnevu žensk, ki je zadela v polno. Za sovodenjsko modno revijo se je v vasi in okolici ustvarilo izjemno zanimanje, tako da so bile v hipu oddane vse razpoložljive vstopnice.

Okusno opremljena dvorana Kulturnega doma Jožefa Češčuta se je za to priložnost spremenila v pravcato prizorišče modnih revij, ki jih poznamo iz televizijskih oddaj in tiska. Stoli so bili postavljeni levo in desno od dolge rdeče preproge, ki se je vila z odra po stopnicah in po sredini dvorane. Po »modni brvi« so med dvema špalirjema gledalcev hodile domače manekenke, oblečene v poročne obleke njihovih mam in non. Za režijo prireditve je poskrbela Kristina Di Dio.

Kot sta uvodoma povedala predsednik in članica društva Denis Galiussi in Sonja Pelicon, se je zamisel porodila pred časom med nekaterimi članicami društva, ki so s to zamislijo želele na nekoliko svojevrsten način proslaviti mednarodni dan žensk. Odziv med sovodenjskimi ženskami je bil sprva nekoliko zadržan, sčasoma pa so na društvo kar »deževale« ponudbe za sodelovanje. Iz omar in celo podstrešij je »skočilo na dan« kar lepo število poročnih oblek, med katerimi je najstarejšo oblekla novoporočenka leta 1939, najmlajša nevesta pa se je z njo odela leta 2020.

Oblek se je v društveni »modni hiši« nabralo kar 42, tako da je bil poročni defile zelo pester in bogat. K uspehu prireditve je nedvomno pripomogel tudi izjemen odziv domačih mladenk, ki so bile pripravljene defilirati pred publiko, odete v obleke nekdanjih nevest. Za zahtevno vlogo manekenk se je prijavilo kar devetnajst deklet, ki so se pri svojem nedeljskem nastopu odlično odrezale. Res ni bilo najbolj preprosto v dolgih krilih z vlečko in v »špičastih« visokih petah hodili v pokončni drži po preprogi, zlasti še sestopati z odra po strmih stopnicah. Pri tem sta manekenkam pomagala dva domača kavalirja. Pravšnjemu vzdušju sta pripomogla tudi odlično izbrana glasba ter prikladen opis posameznih oblek.

Na nedeljski prireditvi se je prvič predstavila publiki novonastala desetčlanska ženska vokalna skupina, ki jo vodi Jana Drassich. Pevke so dobro opravile svoj krstni nastop, tako da obstaja upravičeno upanje, da bodo punce zapolnile vrzel, ki je nastala, ko je pred leti prenehala prepevati priznana skupina Sovodenjska dekleta. Domači fantje in možje so na koncu s cvetjem obdarovali vsa nastopajoča dekleta in žene, ki so si omislile tako prisrčno zasnovano prireditev. Niso manjkale niti doma pripravljene slaščice, ki vsekakor sodijo k poročnim obredom.