Zbrali več kot 100.000 evrov za senološki oddelek

Zbrali so več kot 100.000 evrov, s katerimi bodo lahko financirali nakup zdravstvene opreme za senološki in onkološki oddelek goriške bolnišnice. Pred manj kot mesecem dni se je v trgovinah verige Despar, Eurospar in Interspar v Furlaniji - Julijski krajini začela nabirka za zdravstveno podjetje Asugi. S skupno 263.801 donacijami, ki so v povprečju znašale 37 centov, so v marketih zbrali 100.092,04 evrov, katerim gre dodati še približno dva tisoč evrov, ki so bili zbrani preko donacij članov. Vrednost opreme, za nakup katere so si prizadevali pri podjetju Asugi, je bila okoli 80 tisoč evrov. Z dodatnimi sredstvi, je bilo slišati, bodo krili druge potrebe senološkega oddelka.

Na včerajšnji predstavitvi rezultata ob zaključku nabirke v goriški bolnišnici so bili prisotni direktor podjetja Asugi Antonio Poggiana, vodja senološkega oddelka, t.i. breast unit, Jože Stacul, deželni direktor podjetja Despar Fabrizio Cicero, marketinška vodja podjetja Despar Tiziana Pituelli, goriški župan Rodolfo Ziberna in deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi. Vodstvo podjetja Asugi je simbolično sprejelo ček z zbrano vsoto. S sredstvi, ki so sad donacij strank marketov, bodo nakupili napravo za ultrazvok, osem posebnih stolov za kemoterapijo ter elektrokardiograf.

»Zadovoljni smo, da je ta zamisel postala resničnost. Ko bomo uporabljali te naprave, bomo imeli v mislih dolg seznam darovalcev ter blagajničarjev, ki so pripomogli k temu izrednemu rezultatu,« je bil z rezultatom izredno zadovoljen Stacul. Direktor Poggiana je pristavil, da ga radodarnost Furlanije - Julijske krajine pravzaprav ni presenetila. »To je kraj, kjer so ljudje znali spremeniti številne trenutke trpljenja v radodarnost,« je povedal.