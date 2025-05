»Združili bomo najboljše prakse«

V torek, 3. junija, bo podjetje za okoljske storitve Isontina Ambiente (Isa) podpisalo Memorandum of understanding (pismo o nameri) s podjetjema Net in A&T 2000. Podjetje Isa krije 25 občin na Goriškem in tri na Tržaškem. Podjetje Net deluje znotraj Občine Dolina in na zahodnem Videmskem, podjetje A&T 2000 pa krije Milje, Videm in vzhodno področje Videmske. Sporazum, ki so ga že odobrile skupščine treh podjetij, bo sprožil postopek za nastanek večje enote na področju upravljanja z odpadki, ki bo krila kar 163 občin v FJK. Pogovorili smo se Giuliom Severom Tavello, izvršnim direktorjem podjetja Isa od leta 2018.

Zakaj ste se odločili za združitev?

V zadnjih dveh letih so se člani podjetja in njegovo vodstvo strinjali, da bi lahko bila zanimiva priložnost pristopiti k drugim sorodnim realnostim znotraj naše dežele. V letu 2024 smo vzpostavili prve stike s tovrstnimi podjetji na Videmskem. Iz tega se je postopoma porodila ideja, da bi združili podjetja. Člani so odobrili in podprli pobudo združenja. Proces so torej nedvomno začeli člani, nadaljevalo pa ga je podjetje, ki se je obrnilo na te dve sorodni družbi, ki na Videmskem ponujajo podobne storitve. Potem je potekala cela vrsta skupščin, na zadnji, 13. maja, je bilo podpisanemu naročeno, naj poskrbi za podpis pisma o nameri.

Koliko časa bo trajal postopek, ki bo privedel do spojitve?

Združitev bo takojšnja, obdobje pred njo pa bo predvidoma trajalo približno dve leti. Zelo lepo bi bilo, če bi lahko to udejanjili pred koncem leta 2026. Leto 2025 bo torej namenjeno vzpostavljanju premis delovanja, potem pa se bo moralo sestati kar 184 občinskih svetov, kar ni zanemarljivo število.

Sporazum bomo podpisali 3. junija, od takrat do septembra pa bo čas za določanje vsebin, s katerimi se bomo nato predstavili občinam.

V tem trenutku krije vaše podjetje 28 občin ...

Tako je, 25 na Goriškem in tri na Tržaškem (Devin - Nabrežina, Zgonik in Repen). Z združenjem podjetij bomo krili 163 občin. Novi subjekt pa bo štel nad 250 uslužbencev in okrog sto milijonov evrov prometa.

Po sporazumu boste krili levji delež dežele, se bo to prevedlo tudi v znižanje stroškov?

Cilj je nedvomno najprej zajeziti stroške, v smislu, da se le-ti ne bi še dodatno povišali. Upamo pa seveda, da se bodo tudi zmanjšali. Znižanje sicer zahteva čas, saj je tudi vezano na mehanizme preteklih dveh let. Če bi ostala sedanja inflacijska dinamika, bi lahko pričakovali tudi kakšne koristi. Vendar ponavljam, prvi cilj je, da se izognemo povečanju in ostanemo stabilni. Znižanja bi bila vsekakor minimalna, gotovo ne 30-odstotna. Mnogo izbir je tudi v rokah samih članov in občin, vse ni odvisno od podjetij.

Kaj bo ta sprememba pomenila za uporabnike?

Na razpolago bodo imeli sredstva treh različnih podjetij, ki bodo postala ena velika enota. Na tak način bomo lahko prevzeli najboljše prakse vsakega izmed teh, tako da bi lahko postala ponudba v smislu storitev večja, nekaj izboljšav pa bi bilo tudi v načinu zagotavljanja le-teh. Skratka, skušali bomo za vsakogar izbrati najbolj ustrezno prakso. Naša okenca bi lahko na primer razširili po celotnem ozemlju ali poenotili določene postopke zbiranja odpadkov. Pretresov vsekakor ne bo, vse bo potekalo postopoma, previdno in v dialogu z župani in občinami.