Že načrtujejo nove prireditve

»Povsem uspešen.« Takšen je bil koncert ameriške rock legende Patti Smith, ki je v četrtek k nekdanji meji med dvema Goricama privabil osem tisoč gledalcev. Z oceno se strinjajo tako organizatorji dogodka kot ljubitelji rock glasbe, ki so prišli k Rdeči hiši iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev.

»Kar sem tudi sama slišala - šla sem malo v sredino dogajanja, ker mi je všeč, da lahko uživam kot vsi ostali -, je bilo predvsem to, da so bili udeleženci zadovoljni, da imamo take prireditve tudi v Gorici. Tudi za predskupini Overlaps iz Pordenona in Imset iz Domžal sem zasledila dobre komentarje. Nasploh je bilo vzdušje res veselo in sproščeno,« nam je po koncertu povedala Romina Kocina, direktorica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki je z goriško občino in podjetjem Zenit poskrbel za izvedbo večera.

»Sedaj je seveda že čas, da vsi skupaj sedemo za mizo in določimo, kako in kdaj bomo v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025 spet poživili Gorico in Novo Gorico. Imamo veliko idej, verjetno tudi preveč, zagotovo pa bomo v prihodnjem letu spet organizirali kakšno odmevnejšo prireditev in upamo, da bosta Gorici privlačno prizorišče za mednarodno glasbo tudi po letu 2025. Nekaj se sicer kuha že za decembrski, božični čas,« je pojasnila Romina Kocina.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.