Zelena dnevna soba obeh Goric

Prvi računalniški prikazi podobe bodočega Trga Evrope / Transalpine so že zaokrožili v javnosti. Kar najprej pade v oči je kajpak zelena barva, ki bo kraljevala vse okrog trga in še dlje.

Prenova Trga Evrope sodi v projekt Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica-Gorica in zajema več različnih korakov in postopkov, od pridobivanja financiranja, priprave projektne dokumentacije do naročila del za gradnjo, ter gradnjo samo. Spomladi je bil zaključen razpis za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo, vodenje gradbišča in koordinacijo varnosti, na katerem je bila kot projektna skupina izbrana italijansko-slovenska strokovna skupina.

Projektna dokumentacija je trenutno v zaključni fazi, znanih pa je že nekaj osrednjih točk novega izgleda Trga Evrope, ki predvidevajo ozelenitev trga z več kot 20 novimi drevesi, vodnim elementom in ohranitvijo mozaika v središču trga. Ob prenovi trga je predvideno tudi novo enotno tlakovanje Fabianijevega trizoba oz. ulic Caprin, Foscolo in Luzzato na italijanski strani pa še dela Kolodvorske ulice med trgom in železniško postajo.

»Prenova Trga Evrope predstavlja enega od kamenčkov v mozaiku urejanja celotnega območja ob meji. Ta prostor želimo ozeleniti, predvsem pa ga nameniti prebivalcem in obiskovalcem za druženje. Na ta način bomo res ustvarili tkivo, ki bo še dodatno povezalo obe mesti. Ta zeleni pas postaja dnevna soba obeh mest,« je ocenil župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel.