Ženske brezplačno v goriške muzeje

Ob svetovnem dnevu žensk se tudi v goriški občini napoveduje nekaj dogodkov, s katerimi bodo različne ustanove obeležile mednarodni praznik. Muzejska ustanova Erpac bo danes, 8. marca, vsem ženskim obiskovalkam ponudila brezplačen vstop v svoje goriške ustanove. V muzeju mode si bo tako mogoče ogledati razstavo Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline, prost vstop pa bo tudi v bližnji muzej prve svetovne vojne. Oba muzeja sta odprta od 9. do 19. ure. Ženske si bodo lahko brezplačno ogledale tudi pinakoteko palače Attems Petzenstein.

Pri goriški zvezi krvodajalcev Fidas pa bodo današnji termini za darovanje namenjeni ženskam. Darovati bo mogoče v transfuzijskih centrih goriške in tržiške bolnišnice ter v krvodajalskem avtodomu Egidio Bragagnolo, ki bo na trgu San Giorgio v Ločniku. Vse krvodajalke, ki bodo sodelovale pri akciji zveze Fidas, bodo tudi prejele simbolno darilo. Informacije za sodelovanje pri darovanju 8. marca so na voljo na info@fidasisontina.org ali po tel. 366-4661055.

Tudi po mednarodnem dnevu žensk se bodo zvrstili dogodki, s katerimi želijo praznovati ženske figure. Prihodnji teden se bo tako nadaljeval filmski niz Animamente, ki ga prireja združenje SOS Rosa in je posvečen ženskam in spremembam, ki so jih doživele znotraj družbe. V goriškem Kinemaxu bo v ponedeljek, 14. marca, ob 17. uri na ogled film Libere disobbedienti innamorate, predaval bo Alfonso Politti.

Goriška občina pa se je ob mednarodnem dnevu žensk še povezala z deželno svetovalko za enakopravnost Anno Limpido, ki je skupaj s kolegi iz Triveneta sprožila kampanjo za ozaveščanje po imenu Pillole di parità. Z njo želijo spodbuditi razmislek o moškem prevladovanju v politiki, umetnosti, znanosti in še marsikje. Na oknih občinske dvorane Dore Bassi bo tako od 22. marca do 8. aprila na ogled šest plakatov: dve fotografiji in štirje plakati z besedilom, ki opozarjajo na diskriminacijo žensk. Kampanjo sta pripravila Antonella Perrucci in filmski režiser Davide Del Degan.