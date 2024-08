Zgodbe od Baltika do Jadrana

Zelenomodri prinašalec filmskih čarov, potujoči Kino Soča-Isonzo Cinema, ki je v soparne večere prinesel kakovostne filmske vsebine pod milim nebom, se bo kmalu poslovil. Poletno potovanje, ki je ljubitelje filma popeljalo na slikovita prizorišča na obeh straneh meje in je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025, se bo sklenilo na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici.

Finale letošnjega potujočega kina bo v torek, 27. avgusta, ob 20.30 zaznamovala projekcija dokumentarnega filma Dva koraka od Baltika do Jadrana, ki je nastal pod režijsko taktirko Jana Mozetiča. Dogodek, ki ga v Kinoateljeju pripravljajo v sodelovanju s festivalom Mesto knjige in ob podpori Mestne občine Nova Gorica, bo v primeru dežja premeščen v dvorano novogoriške občine. Čeprav je bil film sprva napovedan za projekcijo v Letnem kinu Vila Rafut, so ga organizatorji zaradi nepredvidenih okoliščin prestavili na drugo lokacijo, ki ima prav posebno filmsko vzdušje. Projekt GGC financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Gremo mi po svoje

Tik preden odteče poletje, v četrtek, 29. avgusta, ob 20.30, se bo na velikem platnu Ploščadi Silvana Furlana odvila še posebna projekcija filma Gremo mi po svoje 2, ki jo pripravljajo v sodelovanju s taborniki z obeh strani meje - Rodom modrega vala in Rodom soških mejašev. Režiser in scenarist filma Miha Hočevar, nekoč tudi sam tabornik, je s tem mladinskim komičnim filmom dosegel izjemen uspeh s skoraj 130.000 gledalci, zaradi česar je prejel tri zlate role in eno veliko zlato rolo za nadpovprečno gledanost. Film so snemali v slikoviti okolici Bovca in Triglavskega narodnega parka, kar daje filmu dodatno avtentičnost in povezuje filmsko zgodbo s pravimi taborniškimi lokacijami. V primeru dežja bo projekcija v Kulturnem domu Nova Gorica.

Film ustvarila čezmejna ekipa

Ekipa, ki stoji za dokumentarnim filmom Dva koraka od Baltika do Jadrana, je poskrbela za preplet kakovostnih vizualnih in pripovednih elementov. V ospredju projekta stoji Jan Mozetič, režiser, direktor fotografije in scenarist filma, ki je s svojo senzibilno noto oblikoval potovanje, ki gledalce popelje skozi prostrana obzorja in kulturne kontraste od Litve do Trsta. Mozetič, ki je za ta film prejel nagrado iris, je s svojo natančnostjo in umetniškim občutkom ustvaril vizualno impresivno delo, ki združuje zgodovinske in osebne zgodbe v premišljeno kinematografsko celoto.

Celotna ekipa filma prihaja iz čezmejnega prostora, in prav zato vsi intimno razumejo življenje na meji med kulturami in jeziki, kar se odraža tudi v poetični pripovedi filma. Ekipi se pridružuje igralka sovodenjskih korenin Anita Kravos, ki s svojo naracijo filmu vdihne dodatno globino. Za montažo filma je poskrbela Neli Maraž, ki je ustvarila poetičen tempo pripovedi. Vizualna lepota filma je tudi delo snemalca Urbana Koširja, ki s svojo kamero mojstrsko zajame pokrajine in trenutke na poti med Baltikom in Jadranom. Subtilno in izčiščeno zvočno podobo je oblikovala ekipa v sestavi Dean Stojčič in Ivan Antić. Organizacijsko podporo projektu je kot vodja produkcije zagotavljal Robert Drekonja, medtem ko je za postprodukcijsko dodelavo filma poskrbel Fabris Šulin. Prevode za film je prispeval Luka Pieri. Producentka Mateja Zorn iz produkcijske hiše Kinoatelje je uspešno vodila projekt skozi vse faze produkcije.

»V filmu sem poskušal vizualno podati pretočnost med kulturami, časom in ranami, ki so zaznamovale košček zemlje, raztezajoč se od Baltika do Jadrana. Usihanje gotovosti, ki je odlikovala zaključek devetnajstega stoletja, se uravnovesi ob srečanju z drugačnostjo. To pa povzroči nepričakovane premike,« je o filmu povedal Mozetič. Dva koraka od Baltika do Jadrana je dokumentarni film, v katerem se izrisujejo zgodbe štirih osebnosti, ki so oživile kulturno krajino Litve, Poljske, Madžarske in slovensko-italijanskega Primorja v obdobju med zaključkom devetnajstega stoletja in začetkom dvajsetega. Večkulturen, presenetljiv in tragičen svet, ki nam govori tudi o današnjem času.

Filmski večer v Prebenegu

Potujoči Kino Soča bo v petek, 23. avgusta, postal na Tržaškem, v Prebenegu, kjer bodo ob 20.30 predvajali film Milko Bambič: V stanju rojevanja režiserja Radovana Čoka. Pred tem bodo uživali v kratkem filmu Moji materi režiserja Gregorja Božiča.