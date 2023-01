Ziberna in Turel složno izzivih in priložnostih EPK

Od nastanitev in Trga Evrope /Transalpina do marketinga in urbanizma: prvi sestanek med novoizvoljenim novogoriškim županom SamomTurelom in goriškim županom Rodolfom Ziberno ni bil le vljudnostne narave, a je že zadeval konkretne teme, sporočajo iz goriške občine.

Vsaka sprememba neznanka

Župana sta se v petek srečala prvič po volitvah, po katerih je Turel postal prvi mož novogoriške občine. »Ko pride do sprememb na čelu občine, obstaja vedno nekaj skrbi, da bi se smernice spremenile. Tako je bilo, ko je Mateja Arčona nasledil Klemen Miklavič, in tako je bilo tudi tokrat. Po prvem srečanju s Turelom pa lahko zatrdim, da bi bil katerikoli strah odveč. Našel sem osebo, ki je tako kot podpisani polna navdušenja in ki si je za cilj zadala to, da zagrabi priložnosti projekta GO!2025 – naj spomnim, da naziv uradno pripada Novi Gorici – in se bo maksimalno potrudila, da se te uresničijo. To dokazuje tudi dejstvo, da sva se že v tem prvem, skoraj enournem, srečanju, spopadla s številnimi temami, ki so vezane na EPK. Strinjala sva se, da je treba hitro nadaljevati z delom, čeprav je treba poudariti, da EZTS in Zavod GO!2025 nista nikoli mirovala, niti med volitvami v Gorici in v Novi Gorici,« je povedal Ziberna.