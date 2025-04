Ziberna Tonyja Effeja ne bi povabil

Goriški koncert razvpitega italijanskega reperja Tonyja Effeja, ki bo 13. julija nastopil na ploščadi pri Rdeči hiši, že buri duhove. »Občina Gorica ni bila soudeležena pri odločanju o tem dogodku. Če bi bilo odvisno od mene, bi Tonyja Effeja ne povabili,« je novinarje presenetil Rodolfo Ziberna, goriški župan, ki priznava, da je kultura širok pojem, »Tony Effe pa s svojim seksizmom, vulgarnostjo in provokacijami mladim posreduje nevrednote«, zato ni »osebnost, primerna za Evropsko prestolnico kulture«. Župan je pristavil, da je to njegovo osebno mnenje.

Očitno so drugače presodili na zavodu PromoturismoFVG, ki koncert prireja v sodelovanju s podjetjema Azalea Promotion in Zenit na istem prizorišču, na katerem bodo v okviru EPK 2025 nastopili Massive Attack (24. junija), Thirty Seconds To Mars (3. julija) in pevec Alfa (25. julija).