Zimska jutra zaznamuje smrad neznanega izvora

Zimska jutra v Štandrežu pogosto zaznamuje močan smrad neznanega izvora. Tako je bilo tudi včeraj, ko je v raznih predelih vasi – od nogometnega igrišča Juventine preko vaškega trga vse do roba naselja ob industrijski coni – smrdelo po dizlu, pri čemer je nekatere krajane smrad spominjal na katram, nekatere pa na vonj po zažganem.

Običajno najbolj smrdi med sedmo in osmo uro zjutraj, zatem smrad počasi izgine, seveda je povsem upravičeno vprašanje, ali so morebitne škodljive snovi še vedno prisotne v zraku, čeprav jih ni več čutiti. Domačini poleg tega ugotavljajo, da je smrad močnejši ob nizkem zračnem pritisku, včasih ga je začutiti že ponoči.Kaj lahko v tovrstnih primerih storijo občani, smo vprašali pristojnega občinskega odbornika Francesca Del Sordija. »Potrebujemo čim več opažanj, ki jih nato zberemo in posredujemo deželni okoljski agenciji Arpa, ki je pristojna za tovrstne primere. Na naši spletni strani je na voljo spletni obrazec, v katerega napišemo svoje ime, priimek in naslov elektronske pošte; poleg tega zabeležimo uro in kraj, kjer smo zaznali smrad, ki ga na koncu še opišemo,« pojasnjuje Del Sordi in opozarja, da občani omenjene podatke lahko pošljejo tudi na naslov elektronske pošte ambiente@comune.gorizia.it.