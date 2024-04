Palčič, Spacal in Vecchiet s Košuto, Kravosom in Quaglio v Štanjelu

Prenovljena Galerija Lojzeta Spacala je sinoči, ob odprtju razstave Kras v barvi in verzu, sprejela prve obiskovalce, ki so si v prostorih štanjelskega gradu ogledali dela treh tržaških likovnih umetnikov – Klavdija Palčiča, Lojzeta Spacala in Franca Vecchieta – in brali verze tržaških pesnikov Miroslava Košute, Marka Kravosa in rezijanskega avtorja Renata Quaglie.

Kot je na odprtju razstave, ki jo je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov organizirala v sodelovanju z Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj in delniško družbo KB, pojasnila umetnostna zgodovinarka Nelida Nemec, tudi soavtorica postavitve, so dela omenjenih avtorjev – vsi so tudi prejemniki nagrad Prešernovega sklada in mnogih drugih priznanj – predstavljena v dvojicah.