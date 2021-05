Župan pozdravlja prizadevanja, da se razišče izvor smradu

Župan Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk, pozdravlja prizadevanja deželne okoljske agencije Arpa, Goriške občine ter tamkajšnjih okoljevarstvenikov, da se razišče izvor smradu, ki moti prebivalce Štandreža. »Osebno sicer mislim, da smrad, ki ga zaznavajo, ne prihaja z naše smeri. Za to smo predaleč, vendar tega ne izrecno trdim. Veseli pa me, da bodo to preverili,« je za Primorski dnevnik povedal Turk.

Smrad, ki ga zaznavajo Štandrežci, bi po njihovem mnenju lahko prihajal tudi z druge strani meje, iz asfaltne baze v Vrtojbi, ki je v lasti novogoriškega Kolektorja CPG. Vrtojbenci namreč že leta tožijo zaradi nevzdržnih vonjav, ki prihajajo iz obrata, kadar tam pripravljajo asfalt, motita jih tudi hrup in prah. Pred nekaj leti so ustanovili civilno iniciativo, ki si prizadeva za izselitev asfaltne baze iz njihovega okolja, saj je postavljena v neposredno bližino stanovanjskih hiš. S problematiko so se obrnili tudi na pristojno ministrstvo za okolje in prostor. Lastniki obrata so že večkrat pojasnili, da imajo za delovanje vsa potrebna dovoljenja ter da bi selitev prišla v poštev le, če se najde nadomestno lokacijo nekje na območju Posočja.

Prizadevanja civilne iniciative podpira tudi občina. Župan Milan Turk je problematiko predstavil minuli teden na zadnji seji sveta severnoprimorske regije in omenil tudi možnost, ki so jo pretresali na enem od občinskih svetov: selitev asfaltne baze na lokacijo ob Soči med Volčami in Tolminom, kjer se nahaja separacija gramoza, potrebnega za izdelavo asfalta. Vendar se s tem ne strinjajo tamkajšnji prebivalci, proti so tudi vsi tisti, ki se ukvarjajo s turizmom in ribolovom. Tolminski župan Uroš Brežan je na seji sveta regije ponovil že znano stališče tamkajšnje lokalne skupnosti: širitvi dejavnosti na separaciji odločno nasprotujejo, saj asfaltna baza ne sodi v trajnostno naravnano okolje.Župan Milan Turk nam je včeraj povedal še, da bodo na občini nadaljevali s prizadevanji, da se najde druga lokacija v Posočju, ki ne bi bila moteča za domačine in ki bi ustrezala potrebam podjetja, vendar se zaveda, da se zadeva ne bo uredila »čez noč«.