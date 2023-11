Župana za mir v Izraelu in Palestini

Nova Gorica in Gorica, Evropska prestolnica kulture 2025, dokazujeta, da lahko državna meja, zaznamovana s tragedijami 20. stoletja, iz delitvene meje postane meja povezovanja in sodelovanja. V tej luči sta župana obeh Goric, Samo Turel in Rodolfo Ziberna, v nedeljo na Trgu Evrope / Transalpine podpisala skupni poziv k miru v Izraelu in Palestini. Med drugim sta pozvala, »da vsi narodi in vse osebe, ki to lahko storijo, Izraelu in Palestini pomagajo živeti tako, kot smo na naši meji živeli po letu 1947, ko sta si dve državi, dva naroda, dve ljudstvi postopoma zmogli pogledati v oči, si priznati medsebojno trpljenje in navsezadnje pričeli rasti skupaj«.

Kot je zapisano v skupnem pozivu županov obeh Goric, so prav na tej ločnici svoje bitke bile nacionalistične politike, ki so tako slovenskemu kot italijanskemu prebivalstvu zadale neizmerne bolečine in mnogo gorja. Po pariški mirovni pogodbi, podpisani leta 1947, je meja razdelila tudi to od nekdaj edinstveno mesto, v katerem se je prepletalo več narodnosti in jezikov in katerega prebivalci so nato imeli na en strani meje svoja domovanja, na drugi strani pa svoje zelenjavne vrtove in hleve. Razdeljeno je bilo celo pokopališče, ki je tako do polovice pripadlo Italiji, druga polovica pa je bila dodeljena Jugoslaviji.