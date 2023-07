Županja proti islamski skupnosti

Tržiška desnosredinska županja Anna Maria Cisint proti krajevni muslimanski skupnosti. Tako bi lahko sintetizirali današnje dogajanje, ki je Tržič postavilo pod drobnogled italijanske javnosti. Cisint je v odprtem pismu spomnila na velike investicije v preureditev kopališča, zato »postaja nesprejemljivo obnašanje muslimanskih tujcev, ki običajno gredo v vodo s svojimi oblačili: gre za prakso, ki bega številne kopalce in tiste, ki množično zahajajo na plaži Marina Julia in Marina Nova ter ustvarja neznosne posledice z vidika zaščite spodobnosti teh krajev, ki so cenjeni zaradi negovanja, pozornosti in čistoče, ki jih zaznamujejo.

Kdor prihaja iz stvarnosti, ki so drugačne od naše, mora obvezno spoštovati pravila in običaje, ki veljajo v italijanskem in krajevnem okviru. Ne sme se sprejemati oblik »islamizacije« našega ozemlja, ki širijo dvomljive prakse iz zornega kota spodobnosti in higiene ter s tem sprevračajo vsako pravilo družbenega sožitja,« je zapisala županja in napovedala ukrep, ki bo šel v smer prepovedi dostopa do plaže v oblekah, ki ne bodo kopalke. Ob tem se je obregnila tudi ob druge pojave, kot je npr. vedno večja prisotnost žensk z integralnim pokrivalom oz. burko, ki zakriva tudi obraz, kar po njenih besedah kaže na željo po nespoštovanju pravil držav gostiteljic. Ravno tako zaradi nekontroliranega prihajanja delavcev iz revnih držav zahteva drugačno postopanje gospodarstva, v prvi vrsti družbe Fincantieri.

Na besede županje so se kritično odzvali zlasti v strankah krajevne leve sredine, ki so Anni Cisint očitali poglabljanje razdora med islamsko skupnostjo in drugimi občani, katerega posledica bo, da bodo ženske ostale doma, pa tudi iskanje pozornosti. Ne ravno na isti valovni dolžini kot tržiška kolegica ni niti gradeški župan Claudio Kovatsch, ki prav tako pripada desni sredini, a ga kopanje v obleki ne moti, saj »je treba spoštovati tradicije in vrednote državljanov in obiskovalcev našega ozemlja, ki pripadajo kulturam, ki so drugačne od naše«. Oglasil se je tudi župan otoka Ischia v Neapeljskem zalivu Enzo Ferrandino, ki ravno tako zagovarja toleranco in spominja, da se je dve generaciji nazaj tudi njegova babica kopala »v dolgi volneni obleki«.