Županovo priznanje ob 70-letnici

»Generacijam mladih je razkril čudovite skrivnosti glasbe ter jim pomagal ”poleteti” v svet, pol zgodovine in čustev. Še danes z nespremenjeno strastjo nadaljuje s hvalevrednim poslanstvom kulturne vzgoje v naši občini,« piše na pergamentu, ki ga je župan Rodolfo Ziberna včeraj izročil Franci Padovan in Alessandri Schettino, predsednici in ravnateljici SCGV Emil Komel, ki letos praznuje 70-letnico. Dan izročitve priznanja ni bil naključen, saj je 28. april datum prve pisne omembe mesta. Srečanje je bilo priložnost za pogovor o prihodnosti in možnosti, da bi v okviru projekta GO! 2025 ustanovili tudi mestno godbo oz. orkester v sinergiji z drugimi goriškimi glasbenimi šolami.