Zvonica v spomin na slovaške vojake

Odkritje spominskega obeležja v obliki lesene zvonice je v prejšnjih tednih v zaselek Vinišče nad Renčami priklicalo veliko ljudi. Šlo je za dogodek mednarodnega značaja, ki je obujal spomine na grozote prve svetovne vojne, postavil še eno obeležje na Poti miru, obenem pa utrdil prijateljske vezi z republiko Slovaško. Zvonica namreč izhaja iz slovaške kulturne dediščine; gre sicer za kapelico s pritrjenim zvoncem pod streho. V tem primeru je zvonica upodobljena kot lesen stolp in je postavljena v spomin na padle vojake. Namesto zvonca so ji pod streho namestili štiri medeninaste tulce granat različnih velikosti.

Celotna konstrukcija je sestavljena iz lesa rdeče smreke, ki je zelo odporen na vremenske spremembe in so ga namensko pripeljali iz Slovaške. Zvonico so po slovaških načrtih postavili domači mizarski mojstri. Stolp so postavili na gričku nad Viniščami, kjer sta poleti 1917 slovaška polka imela svoje zaledne položaje. Vaščani Renč in Vinišča so poskrbeli tudi za očiščenje več sto metrov strelskih in dohodnih jarkov ter utrjenih položajev, kjer se je prikazala tudi izpisana letnica 1917.Da je šlo za občuten projekt, je pričala prisotnost kar velikega števila Slovakov na odkritju; prišli so se poklonit svojim rojakom, ki so med prvo svetovno vojno padli na soški fronti. To so bili pripadniki 27. pehotne brigade, ki sta jo sestavljala pretežno slovaška 71. in 72. pehotni polk iz Trenčina in Bratislave. Na slovesnosti je bil prisoten tudi slovaški veleposlanik v Sloveniji, Peter Zelenak.