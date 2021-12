DEVIN - NABREŽINA: Pod preprogo ni več prostora

Samo politike ne, sem upala, ko so se kolegi drug za drugim »umikali s položaja«. Pa se mi želja ni uresničila. Ker se novinarji danes hočeš nočeš ukvarjamo z vsem, druge izbire tudi nisem imela in sem morala ugrizniti v kislo jabolko.

Po neštetih občinskih svetih in komisijah, po ostrih volilnih kampanjah – programih, obljubah, prigovarjanjih, po volitvah, ob napadih in odzivih med politično nasprotnimi strankami, po političnih izračunavanjih, zdrahah in igrah, je kislost političnega jabolka zaradi spoznavanja novega sveta res nekoliko omiljena, je pa še vedno težko prebavljiva. Gotovo se bom komu zamerila, če bom napisala, da je preveč oportunizma in individualizma, preveč zvezdništva in samohvale pod krinko prizadevanj za naš prostor in naše ljudi tudi v današnji politiki, tudi krajevni. Seveda so izjeme, ki jim je politika še vedno nekakšno moralno vodilo, so pa redke in torej nemočne.

Da vsak vleče vodo na svoj mlin, ni le domena politike. Vode je te dni veliko preteklo na primer v devinsko-nabrežinski občini, kjer se desnosredinska koalicija sesuva, ali vsaj tako kaže. Notranje zdrahe so jo februarja razkosale, tako da je nastala nova svetniška skupina Alleanza per Duino Aurisina, sedaj pa slednja zahteva kar ji – glede na višje število zbranih preferenc – »pripada«. Ker županja ne popušča zahtevam in vztraja z odborniki svoje stranke Forza Duino Aurisina, »uporni« svetniki ne nameravajo več sodelovati z njo, če si ne bo premislila, seveda.

Zakaj sedaj, samo nekaj mesecev pred volitvami? Kam pes taco moli, ni povsem jasno. Eni pravijo, da je stari politični lisjak Massimo Romita samo čakal na pravo priložnost za ločitev in veliki met. Kateri? Da bi sam kandidiral za župana, seveda. Po drugi strani pa sam zatrjuje, da to ni v njegovih načrtih in da bi raje videl spet žensko na tem mestu. Ki pa jasno ne bo Daniela Pallotta. Seveda, če se vmes ne pobotajo, kakor naj bi si želeli »uporni« svetniki. Odpadke pa je veliko težje pomesti pod preprogo, ko so jih vsi gostje že videli. Pa tudi osebne zamere so naredile svoje ...

Razcefrana desnica ali levica v boju za županski stolček pa ni nobena prednost, kot dokazujejo nenazadnje še sveži izidi tržaških in miljskih volitev. Bo kdo priložnost izkoristil?