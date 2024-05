GORICA: Je mesto brez koncertov in lokalov res po meri mladih?

Ob prebiranju lestvice, na kateri zaseda Gorica (sicer pokrajina) prvi položaj med »mladim prijaznimi mesti«, sem se dvakrat posmejal. Prvič, ker me kot 34-letnika še vedno uvrščajo med mlade. Drugič pa, ker se sprašujem, kdo oz. kako sestavljajo tovrstne lestvice. Očitno pa se nisem, ironično seveda, posmejal le jaz, saj je več vrstnikov in mlajših goriških znancev na Instagramu objavilo omenjeno lestvico z več posmehljivimi pripisi.

Mladim prijazno glavno mesto pokrajine bi moralo imeti zanje primerno ponudbo koncertov. V Gorici koncerta kake skupine, ki navdušuje mlade, v zadnjih letih niso organizirali. Skupina Måneskin je npr. nastopila v Lignanu in Trstu, v avstrijski Nici pa še ne. Gigi D’Agostino in skupina Flogging Molly bosta letos v Majanu, ne pa v Gorici. Pravzaprav je v bodoči prestolnici kulture odmevnih koncertov res malo, izjema sta bili skupina Editors in Patty Smith, ki pa jo najbrž poznajo predvsem mladi, ki so jih starši »primerno« glasbeno vzgojili.

Mladim prijazno mesto bi moralo imeti kako športno ekipo, ki nastopa v višji ligi, da se lahko mladi nanjo in nad športom navdušijo.

V mestu »po meri mladih« naj bi bila večina lokalov odprta tudi po 23. uri, gostincem pa se ne bi bilo treba, kot se včasih dogaja v Gorici, več ukvarjati s sosedi, ki zaradi hrupa pokličejo organe pregona, kot pa s strankami. Mladim bi bilo treba nuditi tudi kak gostinski lokal, v katerem se lahko usedejo in mirno pojedo večerjo tudi po 23. uri.

Prvouvrščeno mesto bi moralo svojim mladim omogočati, da se zbirajo na varnih mestih, ne pa na ulicah, kjer je v zadnjih mesecih prišlo tudi do primerov nasilja. Maturanti pa bi morali biti upravičeni, da na dan valete do poznih ur plešejo in žurajo v kakem lokalu v mestu, ne da bi morali iskati primerne lokacije za zabavo na Tržaškem ali na Videmskem.

Morda so moji kriteriji različni od kriterijev tistih, ki so lestvico sestavljali. Ali morda stanujem jaz v neki drugi Gorici in ne v tisti, ki so jo uvrstili na sam vrh lestvice mladim prijaznih mest.