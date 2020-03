MEJA: Virusi ne diskriminirajo

Ob koloni tovornjakov in na splošno pravemu kaosu smo bili na mejnem prehodu v Vrtojbi včeraj priča kontrolam, ki so jih izvajali na meji.

Slovenski policisti in Rdeči križ so poskrbeli tudi za merjenje temperature potnikom in voznikom. Že v petek zvečer so zavrnili tri potnike v osebnih vozilih – dva Romuna in enega Italijana –, ki so imeli povišano telesno temperaturo. Samo v petek zjutraj so zavrnili še pet potnikov s telesno temperaturo preko 38 stopinj Celzija, prav tako je šlo za tujce. Včeraj so temperaturo merili tudi voznikom tovornih vozil. Zanimivo pa je, da sta kolegica in fotograf na prizorišču opazila, da so temperaturo merili le potnikom vozil s tujimi registrskimi tablicami, medtem ko so slovenski državljani prečkali mejo brez nikakršne kontrole.

Policisti so pravilno in dosledno upoštevali navodila odredbe, v kateri je zapisano, da se odredba ne uporablja za državljane Republike Slovenije oziroma osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vprašati se je treba, ali je tovrstno ravnanje res smiselno. Pri prvih potrjenih okužbah v Sloveniji je namreč šlo za slovenske državljane, ki so se vračali iz Italije, ko temperature sicer še niso merili nikomur. Seveda je reakcija na osebo s povišano temperaturo glede na njeno državljanstvo različna. Italijana lahko preusmeriš v »njegovo« državo, češ da naj ne širi virusa po Sloveniji. Slovencu pa ne smeš prepovedati, da se vrne domov, kjer bo najverjetneje v še večjem stiku s svojimi sodržavljani. Če pa ugotoviš, da ima povišano temperaturo, lahko na to pravočasno odreagiraš, npr. s karanteno in samoizolacijo. Na letališčih navsezadnje merijo temperaturo vsem potnikom, brez izjeme. Če se že države odločajo za izvajanje tovrstnih kontrol, naj jih izvajajo dosledno. Virusi namreč ne diskriminirajo, saj jim je državljanstvo ljudi deveta briga.