Alanis Morissette, glasnica ženskega besa

Ali lahko zapustiš glasbeno prizorišče navdušen, čeprav si prisluhnil le poldrugo uro trajajočemu koncertu? Seveda, da lahko, če je nastopajoči v devetdesetih minutah strnil vso mogočo energijo, kar jo premore - ves adrenalin. To smo doživeli v nedeljo, ko je Alanis Morissette prišla v Vilo Manin pri Passarianu na Videmskem s koncertom v okviru svoje svetovne turneje ob trideseti obletnici albuma Jagged Little Pill. Koncert je bil sicer tudi uvod v program GO! 2025&Friends, s katerim so hoteli organizatorji Evropske prestolnice kulture povečati odmev programa GO! 2025.

Kot udarec v trebuh

Minilo je trideset let, odkar se je ameriško-kanadska pevka Alanis Morissette s tem albumom predstavila pred svetom kot jezno dekle. Jagged Little Pill je bil za vse tiste, ki so ga slišali ob izidu, kot udarec v trebuh. Pevka je v njem spregovorila o travmah, seksu in moči - tako neposredno, da ni puščala prostora domišljiji.

Jagged Little Pill je nato postal eden izmed najbolj vplivnih albumov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, Morissette pa je z njim navdihnila številne mlade pevke sedanjega časa. Svojo kariero je začela z neke vrste teen-popom, a je kmalu prešla na surovo in neposredno izražanje o življenju žensk z besom, ki je bil hkrati očiščevalen. Postala je glasnica ženskega besa. To je prišlo na dan tudi v Vili Manin.