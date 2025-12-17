Konec Dodekalogije z letom 1983

V petek bo na malem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica zaživela zadnja predstava iz cikla Dodekalogija. Predstava 1983 prinaša nekakšen zaključek zgodbe, ki se je vlekla preko dosedanjih predstav, ki so bile eden izmed vrhuncev programa Evropske prestolnice kulture (EPK).

Milijon evrov vreden projekt

Dvoletni projekt Dodekalogija je bil zajeten zalogaj, tako logistično kot finančno, je na včerajšnji novinarski konferenci povedala umetniška vodja novogoriškega gledališča Neda Rusjan Bric. Na trenutke so se celo bali, da ga ne bodo uspeli izpeljati. Vrednost celotnega projekta ocenjujejo na okoli milijon evrov, precejšen del zneska so pridobili iz evropskih skladov in ministrstev, saj je bil del kar treh EPK (Nova Gorica-Gorica, Niš in Temišvar), ena od predstav je nastala v Ukrajini. »Dodekalogija je bila eden največjih, če ne kar največji projekt poleg otvoritvene slovesnosti EPK. Neverjetno je, da se je kaj takega sploh dalo narediti v enem letu z vsemi predstavami, ki jih je Tomi Janežič naredil tudi v drugih gledališčih,« je dejala Neda Rusjan Bric.

Prvič decembra 2023

Prva predstava 1978 je bila premierno predstavljena decembra 2023 v Temišvaru. Zadnja predstava bo povezala in zaokrožila zgodbe vseh dosedanjih, po besedah Tomija Janežiča (na fotografiji SNGNova Gorica) pa bo tudi najkrajša: »Vsaka predstava je zgodba zase, vse pa so med seboj prepletene, povezane. Ta zadnja predstava jih zato prepleta na nov način, postavlja vse predstave v drugačno, novo perspektivo.« Celoten omnibus predstav so lahko videli samo abonenti Dodekalogije, kajti vseh ne bodo več igrali. Nekatere pa bodo še naprej v programu gledališča.

V predstavi 1983 bodo igrali Marjuta Slamič, Anuša Kodelja, Arna Hadžialjević, Stane Tomazin, Tomi Janežič, Mojca Madon in Maja Dvoršek. Pod avtorski projekt se podpisujejo režiser Tomi Janežič, scenograf Branko Hojnik, kostumografinja Marina Sremac, avtor glasbe Samo Kutin in avtor videa Carlo Zoratti. Premiera bo v petek ob 18. uri, ponovitvi pa v soboto in nedeljo ob isti uri.