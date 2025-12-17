»Vesel sem, da tokrat nastopam v domačem okolju«

Dirigent in harmonikar Igor Zobin z različnimi glasbenimi projekti in sestavi pogosto gostuje v tujini, po Evropi in svetu, ravno zaradi tega pa je zadovoljen, da bo v božičnih dneh trikrat nastopil v domačem okolju.

45-letni glasbenik, ki je odraščal v Miljah in si dom nazadnje uredil v Brkinih, se je v mladih letih (ko je bil med drugim tudi obetaven košarkar) glasbeno izobrazil pri Glasbeni matici. Nato je ob nabiranju prestižnih priznanj diplomiral iz harmonike na konservatoriju Rossini v Pesaru, iz komponiranja na konservatoriju Tartini v Trstu ter - kot eden redkih harmonikarjev - še iz orkestrskega dirigiranja na glasbeni akademiji v Pescari. Pred leti je vodil tudi orkester Glasbene matice, trenutno poučuje na glasbeni šoli v Sežani in sodeluje z mednarodnimi simfoničnimi orkestri ter v drugih projektih kot harmonikar in skladatelj - aranžer.

Okrog božiča boste kot dirigent v okviru dveh projektov nastopili na treh koncertih. Začniva pri prvem: za kaj gre?

V Gledališču Koper bo v nedeljo, 21. decembra, ob 20. uri zaživel koncert v organizaciji Obalnega komornega orkestra, ki je dejaven že več kot 40 let. Poleg samega orkestra in mene kot dirigenta bosta nastopili solopevki – moja soproga, sopranistka Mateja Petelin Zobin in mezzosopranistka Lora Pavletić – ter tržaški Zbor Jacobus Gallus.

Koncert sodi v koprsko abonmajsko sezono, naslov je Poklon miru in prijateljstvu, saj povezuje ljudi s tega območja – od Trsta z Gallusom vse do Hrvaške z omenjeno mezzosopranistko. Ta večer bo nekoliko bolj svečan, sakralen, zborovsko-solistično obarvan, glavni del bo zaznamovala Vivaldijeva Gloria, ob tem pa Mozartovi dueti in druga dela.

Kaj pa drugi projekt?

To je pa povsem druga zgodba. MuzART je orkester, ki sem si ga pred časom privoščil sestaviti oziroma ga sestavljajo ljudje, ki z mano v raznih projektih sodelujejo zadnjih deset let. Vsi so danes mladi profesionalci, z mano pa so začeli sodelovati denimo na Glasbeni matici, potem v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici in Gorici ali pa v okviru drugih koncertov. Prihajajo iz Slovenije, Italije ter tudi iz Srbije, Turčije, Anglije, Savdske Arabije ... To so ljudje, ki so se iz študijskih ali drugih razlogov preselili v naše kraje, tu so ostali in z njimi pač sodelujem.

Naš mednarodni sestav bo predstavil povsem drugačen projekt, nekako v slogu dunajskih filharmonikov, v prilagojeni obliki, skladbe pa bodo zelo praznično-novoletne: Modra Donava, Radetzkyjeva koračnica, Mozartovi dueti, melodije iz oper in operet. Tudi v tem primeru bosta nastopila dva solista: Mateja Petelin Zobin in Jure Počkaj, poznan slovenski baritonist.