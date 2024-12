Ali masovni turizem zadostuje za preživetje lepih krajev?

Kaj ostaja po Evropski prestolnici kulture? To vprašanje, ki zadeva tudi GO!2025, si v teh tednih vse pogosteje postavljajo v Bad Ischlu in okoliškem Salzkammergutu: regiji, ki je bila letos Evropska prestolnica kulture, in to prvič kot skupni projekt 23 podeželskih občin. Uradni program se je zaključil v soboto, 30. novembra, sedaj pa je na vrsti nova prihodnost, ki so jo nameravali pobudniki začrtati z EPK. V zaključnem poročilu je zavod, ki je priredil enoletni program, predstavil predvsem sončno sliko. Ta se bo sicer utrdila v prihodnjih letih.

»Če imaš tako lepo krajino, kakršno premore Salzkammergut, bodo obiskovalci masovno sami prišli. Ali je to dovolj?« Tako je umetniška vodja EPK Salzkammergut Elisabeth Schweeger začela svoje poročilo o obračunu projekta na zaključni tiskovni konferenci. Salzkammergut velja - zasluženo - za enega od najlepših predelov Avstrije. Nedaleč od Bad Ischla, glavnega mesta prestolnice kulture, se nahaja Hallstatt, očarljiva vasica, ki privabi vsako leto ogromno obiskovalcev.

Odgovor na uvodno retorično vprašanje umetniške vodje Elisabeth Schweeger postane očiten. Salzkammergut je - kot marsikatera Evropska prestolnica kulture pred njim - iskal nove poti.