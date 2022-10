Artic Monkeys za oddih na kavču

Angleška skupina Arctic Monkeys se po štirih letih vrača z novim materialom: prejšnji teden je namreč izšel album The Car. V novi plošči bend nadaljuje z iskanjem bolj intimnih ritmov in melodij, zato je idealna naslednica prejšnje Tranquility Base Hotel & Casino, sound angleškega benda pa je zelo oddaljen od tistega iz prvenca Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

Arctic Monkeys je leta 2003 ustanovil pevec in kitarist Alex Turner. Kmalu so se mu pridružili kitarist Jamie Cook, basist Andy Nicholson in bobnar Matt Helders. Zasedba je najprej zaslovela na spletu, saj je svoje izdelke ponujala brezplačno. Po dveh letih je bend imel že veliko oboževalcev, a se je vseeno odločil za sodelovanje z neodvisno glasbeno založbo Domino Recording. Leta 2006 je Nicholsona zamenjal basist Nick O’Malley, bend pa je izdal svoj prvenec Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

Člani skupine so takrat sledili novemu valu indie-garage roka, katerega glavni akterji so bili Američani The Strokes. V naslednjih treh letih so po istem kalupu izdali še dve plošči, s četrtim albumom Suck It And See pa so se začeli oddaljevati od »najstniške glasbe«. Turner je vzel v roke vajeti glasbenega ustvarjanja in pisanja tekstov, kar se je še kako poznalo v albumu AM in naslednjemu Tranquillity Base Hotel & Casino. Glasbeni recept se ni spremenil niti v novem The Car. Komade je Turner najprej sam posnel s svojo akustično kitaro in klavirjem, nato pa se je sestal s preostalimi člani benda. Preselili so se v angleški samostan iz 14. stoletja, v katerem so posneli skoraj celoten album. Nekaj dodatkov je nato nastalo v Parizu in v Londonu, kjer so fantje igrali z osemnajstčlanskim godalnim orkestrom.

Konec avgusta je izšel umirjen in romantičen single There’d Better Be a Mirrorball in jasno je bilo, kaj nas bo čakalo v novem ploščku, saj gre za umirjeno in romantično pesem. Naslednji (funky) komad I Ain’t Quite Where I Think I Am pa prikliče v spomin belega slokega vojvodo Davida Bowieja. V vseh skladbah sta v ospredju izjemni Turnerjev glas in godalni orkester, zlasti v pesmi Body Paint, na koncu katere lahko (končno) prisluhnemo tudi električnim kitaram. Plošča vam bo prav prišla v jesenskih večerih, ko se boste po dolgem delovnem dnevu oddahnili na kavču.

The Car

Arctic Monkeys

Soul, funky, lounge glasba

Domino Recording, 2022

Ocena: ★★ 1/2